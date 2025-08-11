Falleció el niño de 2 años herido en el Gusanito Manzana del Parque Rodó

Desde el día del accidente, la atracción permanece clausurada por disposición de la Intendencia de Montevideo, que aguarda el avance de las pericias y la investigación penal. La fiscal Graciela Peraza lidera la indagatoria, que incluye videos de seguridad aportados por la empresa y el testimonio de testigos.

Uno de esos registros, difundido el 22 de julio, mostró que el niño viajaba en la falda de su padre, algo que el reglamento prohíbe. Las imágenes, captadas por otro visitante del juego, se sumaron como prueba en el caso.

La tragedia deja un profundo dolor en la familia y genera conmoción, las autoridades intentan esclarecer lo ocurrido para evitar que hechos así vuelvan a repetirse.