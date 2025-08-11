Falleció el niño de 2 años herido en el Gusanito Manzana del Parque Rodó

Con profundo pesar, se confirmó este lunes el fallecimiento del niño de 2 años que el pasado 19 de julio sufrió un grave accidente mientras disfrutaba del juego infantil Gusanito Manzana, en el Parque Rodó. El pequeño murió en su hogar de Colinas de Solymar, Canelones. Según informaron fuentes del Ministerio del Interior y de la Jefatura de Canelones (a Subrayado) el menor fue encontrado inconsciente.
El menor había permanecido casi dos semanas internado en el CTI del Servicio Médico Integral (SMI) en La Blanqueada, Montevideo, debido a un severo traumatismo de cráneo. Su padre, de 67 años, también sufrió lesiones y estuvo hospitalizado en el mismo centro de salud.
Investigación
Hasta el momento se dio cuenta a la fiscal de Ciudad de la Costa de 3er Turno, Cristina Falcomer, quien solicitó la realización de autopsia para determinar la causa de la muerte.
Desde el día del accidente, la atracción permanece clausurada por disposición de la Intendencia de Montevideo, que aguarda el avance de las pericias y la investigación penal. La fiscal Graciela Peraza lidera la indagatoria, que incluye videos de seguridad aportados por la empresa y el testimonio de testigos.
Uno de esos registros, difundido el 22 de julio, mostró que el niño viajaba en la falda de su padre, algo que el reglamento prohíbe. Las imágenes, captadas por otro visitante del juego, se sumaron como prueba en el caso.
La tragedia deja un profundo dolor en la familia y genera conmoción, las autoridades intentan esclarecer lo ocurrido para evitar que hechos así vuelvan a repetirse.