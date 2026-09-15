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Sociedad Melilla | imputado | hombre

A prisión

Intento de femicidio en Melilla: imputaron al hombre que disparó a su pareja e intentó prenderla fuego

El hombre de 40 años que se había entregado el lunes de tarde, fue imputado este martes por intento de femicidio de su pareja e incendio en su casa de Melilla.

Femicida de Melilla fue imputado.

Femicida de Melilla fue imputado.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La Fiscalía de Homicidios de 4º Turno imputó al hombre de 40 años que el viernes pasado le disparó tres veces a su pareja y luego prendió fuego su casa en el barrio Melilla (Montevideo) por homicidio especialmente agravado por el vínculo y muy especialmente agravado por femicidio, y un delito de incendio, ambos en régimen de reiteración real y en grado de tentativa, en calidad de autor.

La Justicia dispuso como medida cautelar la prisión preventiva hasta el 15 de marzo de 2027, mientras continúa la investigación.

El intento de femicidio ocurrió sobre la noche del pasado viernes 11 de setiembre entre las calles Los Capinchos y camino Melilla.

Los bomberos apagaron el incendio de la vivienda y rescataron a la mujer de 56 años herida (recibió impactos de bala en un brazo y en la espalda), que luego fue trasladada a un centro de salud. El hombre huyó en una moto tras incendiar la casa, y se entregó el pasado lunes 14.

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