Intento de femicidio en Melilla: imputaron al hombre que disparó a su pareja e intentó prenderla fuego

La Fiscalía de Homicidios de 4º Turno imputó al hombre de 40 años que el viernes pasado le disparó tres veces a su pareja y luego prendió fuego su casa en el barrio Melilla (Montevideo) por homicidio especialmente agravado por el vínculo y muy especialmente agravado por femicidio, y un delito de incendio, ambos en régimen de reiteración real y en grado de tentativa, en calidad de autor.