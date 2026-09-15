La Fiscalía de Homicidios de 4º Turno imputó al hombre de 40 años que el viernes pasado le disparó tres veces a su pareja y luego prendió fuego su casa en el barrio Melilla (Montevideo) por homicidio especialmente agravado por el vínculo y muy especialmente agravado por femicidio, y un delito de incendio, ambos en régimen de reiteración real y en grado de tentativa, en calidad de autor.
A prisión
Intento de femicidio en Melilla: imputaron al hombre que disparó a su pareja e intentó prenderla fuego
El hombre de 40 años que se había entregado el lunes de tarde, fue imputado este martes por intento de femicidio de su pareja e incendio en su casa de Melilla.