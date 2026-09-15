Hombre de 36 años fue asesinado de un balazo en el pecho dentro de su auto

Sobre la tarde de este martes 15 de setiembre, la Policía fue alertada al Servicio de Emergencias 911 sobre una persona herida de arma de fuego dentro de un auto en la inmediaciones de Camino Domingo Arena y Parahiba, en el Barrio Municipal de Montevideo. Al llegar, los efectivos constataron que había un hombre de 36 años herido de bala.
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La víctima, que contaba con antecedentes penales, fue trasladada de inmediato a la policlínica de Capitán Tula, donde minutos después se constató su fallecimiento por un impacto de bala en el tórax.
El caso es investigado por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía Nacional.