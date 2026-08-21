Investigación policial no detectó delito de hinchas de Cerro en el 306: nadie vio armas y todos pagaron boleto

La Dirección General de Seguridad en el Deporte del Ministerio del Interior presentó un informe a la Fiscalía en el que identifica a los 40 hinchas de Cerro que subieron al ómnibus de UCOT de la línea 306 en la mañana del domingo 9 de agosto en la terminal del Cerro y que, según el relato del chofer, fue secuestrado y amenazado con un arma de fuego para que conduzca hasta el intercambiado Belloni sin parar. También fueron identificados quienes conducían los vehículos y las dos motos que escoltaron al ómnibus desde el Cerro hasta la Curva de Maroñas.