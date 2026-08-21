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Sociedad Investigación | armas | hinchas

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Investigación policial no detectó delito de hinchas de Cerro en el 306: nadie vio armas y todos pagaron boleto

El informe policial de Seguridad en el Deporte no constató "ninguna modalidad delictiva" de los hinchas de Cerro en ómnibus de UCOT, según supo Caras y Caretas.

Policía no detectó delito en el viaje de hinchas de Cerro.

Policía no detectó delito en el viaje de hinchas de Cerro.
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Por Simón López Ortega

La Dirección General de Seguridad en el Deporte del Ministerio del Interior presentó un informe a la Fiscalía en el que identifica a los 40 hinchas de Cerro que subieron al ómnibus de UCOT de la línea 306 en la mañana del domingo 9 de agosto en la terminal del Cerro y que, según el relato del chofer, fue secuestrado y amenazado con un arma de fuego para que conduzca hasta el intercambiado Belloni sin parar. También fueron identificados quienes conducían los vehículos y las dos motos que escoltaron al ómnibus desde el Cerro hasta la Curva de Maroñas.

Investigación del Ministerio del Interior no encontró delito

A diferencia de lo dicho por el chofer del ómnibus, ninguno de los testigos vio armas de fuego y, también contrario al relato del chofer que manifestó que subieron sin pagar, se constató mediante el sistema STM que todos los hinchas pagaron su boleto, supo Caras y Caretas, por fuentes del Ministerio del Interior, sobre el informe policial enviado a Fiscalía tras hacer una investigación del episodio denunciado por la empresa de transporte.

En definitiva, el informe de Seguridad en el Deporte no pudo constatar “ninguna modalidad delictiva” de los hinchas de Cerro el 9 de agosto, puesto que no se comprobaron las amenazas que denunció el chofer ante los medios de comunicación y ni siquiera el hincha de Nacional, que fue agredido en la avenida Agraciada por un parcial de Cerro que bajó del ómnibus, denunció el hecho en la Justicia.

El relato del chofer sobre las amenazas de hinchas de Cerro supuestamente armados

"Cuando se me sube la parcialidad, me dicen: 'Mirá que vamos a ir escoltados por dos motos adelante, unos tres autos, cuatro, atrás. No sube nadie. Va mi compañero atrás tuyo con un arma; la moto de adelante también va armada'. Me dicen: 'Vamos a cruzar los semáforos en rojo, los muchachos te cortan el tránsito y vos seguís, no sube nadie'", manifestó el chofer.

Relató que fue apuntado con un arma durante todo el trayecto por un joven que estaba detrás de él y, también, por la persona de la moto que iba adelante: "En determinados semáforos para, se me pone adelante, me mira y se sube el cierre y me muestra el revólver. Y así me llevan todo el camino".

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