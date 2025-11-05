Imputaron al "Betito" Suárez por posesión de estupefacientes

Las otras dos personas fueron imputadas por posesión de sustancias estupefacientes (Betito) y negociación de estupefacientes. En este caso se están discutiendo las cautelares.

Allanamientos

La investigación lleva varios meses y tiene el foco puesto en el lavado con asistencia de organismos del Estado como Senaclaft y Uiaf.

Indica el Ministerio del Interior que la investigación es "contra un importante punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en el barrio Cerro, perteneciente a un clan familiar". La Fiscalía agregó que la investigación es por drogas y también por lavado de activos.

En el operativo se incautaron una pistola 9mm H&K, 6.250 pesos, 13 cartuchos 9mm x19, cámaras de vigilancia con dos DVR, dos balanzas de precisión, sustancia vegetal (208 gramos), sustancia blanca 2,66 gramos y varios celulares. Al día siguiente, la Policía encontró 48 celulares y otros dispositivos electrónicos, U$S 3.189, $ 171.310, documentación varia, siete vehículos de los cuales cinco son de alta gama, una escopeta y una replica de una pistola, así como municiones y estupefacientes.