hubo seis detenidos

Imputaron al "Betito" Suárez por posesión de estupefacientes

Suárez fue detenido en el marco de los allanamientos realizados en una operación de Fiscalía y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas.

Luis Betito Suárez.

La Justicia Penal imputó este miércoles a Luis Alberto "Betito" Suárez -detenido el martes en posesión de tusi, droga conocida como cocaína rosa-, en allanamientos realizados por la Policía en el Cerro de Montevideo. El caso está a cargo del fiscal de Estupefacientes de 3º turno, Rodrigo Morosoli.

Suárez fue detenido junto a integrantes de su familia (seis en total) en el marco de los 17 allanamientos realizados entre el lunes y el martes, en una operación de la Fiscalía y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. Entre los detenidos, estaba el hermano del "Betito", apodado "Nono", que el martes fue dejado en libertad, según informó a Subrayado el abogado de Suárez, Diego Cabrera.

De las cinco restantes, tres ya fueron condenadas por abreviado por un delito continuado de suministro agravado a una pena de tres años, asistencia a las actividades del narcotráfico a una pena de dos años y tráfico interno de armas de fuego 12 meses de libertad a prueba (con arresto domiciliario nocturno y tareas comunitarias).

Las otras dos personas fueron imputadas por posesión de sustancias estupefacientes (Betito) y negociación de estupefacientes. En este caso se están discutiendo las cautelares.

Allanamientos

La investigación lleva varios meses y tiene el foco puesto en el lavado con asistencia de organismos del Estado como Senaclaft y Uiaf.

Indica el Ministerio del Interior que la investigación es "contra un importante punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en el barrio Cerro, perteneciente a un clan familiar". La Fiscalía agregó que la investigación es por drogas y también por lavado de activos.

En el operativo se incautaron una pistola 9mm H&K, 6.250 pesos, 13 cartuchos 9mm x19, cámaras de vigilancia con dos DVR, dos balanzas de precisión, sustancia vegetal (208 gramos), sustancia blanca 2,66 gramos y varios celulares. Al día siguiente, la Policía encontró 48 celulares y otros dispositivos electrónicos, U$S 3.189, $ 171.310, documentación varia, siete vehículos de los cuales cinco son de alta gama, una escopeta y una replica de una pistola, así como municiones y estupefacientes.

