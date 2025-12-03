Dos líderes de Los Colorados fueron imputados por tres homicidios

De acuerdo con la investigación de Fiscalía, tres individuos llegaron en un auto y abrieron fuego contra un hombre de 49 años, quien tenía antecedentes penales. En el ataque también murió un hombre de 68 años que quedó en medio de los disparos.

Minutos después, los mismos atacantes mataron a balazos a un joven de 23 años en Pasaje B y Camino Sanfuentes.

Fuentes del Ministerio del Interior señalaron que uno de los imputados es el hermano de “el Colo”, Axel Joel Mattos, el joven de 23 años que fue protagonista de una balacera en la rambla del Buceo a principios de este año en el marco de una guerra entre Los Colorados y Los Suárez.