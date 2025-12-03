Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Los Colorados | homicidios | imputados

Guerra narco en Cerro Norte

Dos líderes de Los Colorados fueron imputados por tres homicidios

Líderes de la banda Los Colorados fueron formalizados por su presunta participación en tres homicidios ocurridos el pasado 3 de octubre en Casabó.

Uno de los imputados es hermano del capo de Los Colorados tiroteado en Buceo.
Por Redacción Caras y Caretas

Dos hombres vinculados a la banda criminal Los Colorados -que opera en Cerro Norte y está enfrentada a Los Suárez- fueron imputados por “homicidio muy especialmente agravado por concurso”, informó este miércoles el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech,

Ambos fueron formalizados en audiencia realizada este miércoles y enviados a 120 días de prisión preventiva, mientras continúa la investigación, detalló el vocero de la Fiscalía.

Los tres homicidios en Casabó

Los hombres habían sido detenidos el lunes 1º de diciembre, en el marco de la investigación de tres homicidios ocurridos en Casabó el pasado 3 de octubre. En esa jornada, dos personas fueron asesinadas en la esquina de Charcas y 17 Metros.

De acuerdo con la investigación de Fiscalía, tres individuos llegaron en un auto y abrieron fuego contra un hombre de 49 años, quien tenía antecedentes penales. En el ataque también murió un hombre de 68 años que quedó en medio de los disparos.

Minutos después, los mismos atacantes mataron a balazos a un joven de 23 años en Pasaje B y Camino Sanfuentes.

Fuentes del Ministerio del Interior señalaron que uno de los imputados es el hermano de “el Colo”, Axel Joel Mattos, el joven de 23 años que fue protagonista de una balacera en la rambla del Buceo a principios de este año en el marco de una guerra entre Los Colorados y Los Suárez.

