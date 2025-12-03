Dos hombres vinculados a la banda criminal Los Colorados -que opera en Cerro Norte y está enfrentada a Los Suárez- fueron imputados por “homicidio muy especialmente agravado por concurso”, informó este miércoles el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech,
Guerra narco en Cerro Norte
Dos líderes de Los Colorados fueron imputados por tres homicidios
Líderes de la banda Los Colorados fueron formalizados por su presunta participación en tres homicidios ocurridos el pasado 3 de octubre en Casabó.