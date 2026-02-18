Uruguay bajo influencia de humedad y vientos del este: se prevé inestabilidad hacia el fin de semana

Tras una semana marcada por el ascenso térmico, el escenario meteorológico en Uruguay comienza a mostrar signos de mayor humedad y variabilidad. De acuerdo con el análisis de los principales modelos meteorológicos y organismos oficiales, se espera una transición hacia condiciones más inestables para los próximos días.
1. Pronóstico Oficial (INUMET)
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informa que para este miércoles 18 de febrero predominará el cielo nuboso con periodos de cubierto en gran parte del territorio nacional. Se destaca la presencia de neblinas y bancos de niebla, especialmente en las zonas centro, sur y este durante las primeras horas.
-
Temperaturas: Las máximas alcanzarán los 30°C en el sur, mientras que en el litoral norte podrían situarse cerca de los 33°C.
Vientos: Predominarán vientos del sector Este, con rachas de hasta 40-50 km/h en las zonas costeras hacia la tarde/noche.
Tendencia: Para el jueves 19 de febrero se prevé un aumento de la nubosidad con probables tormentas aisladas hacia el final del día.
2. Análisis Regional (MetSul)
El observatorio brasileño MetSul advierte que la región se encuentra en un periodo de alta humedad debido al flujo de aire caliente proveniente del norte, que al chocar con la brisa marina del Atlántico, favorece la formación de nubosidad baja.
MetSul destaca que, si bien las temperaturas extremas de la "ola de calor" previa han cedido ligeramente, el "combustible" atmosférico sigue presente, lo que podría derivar en episodios de lluvias localmente intensas y actividad eléctrica en la zona fronteriza y el norte de Uruguay durante las próximas 48 a 72 horas.
3. Condiciones Marítimas y Vientos (Windguru)
Para los entusiastas de los deportes náuticos y la navegación, los datos de Windguru (modelo GFS) confirman una persistencia del viento del Este y Noreste.
-
Velocidad: Promedio de 15 a 18 nudos (aprox. 28-34 km/h), con rachas que se intensificarán en la faja costera (Punta del Este y Montevideo) entre las 16:00 y las 20:00 horas.
Oleaje: Se observa un incremento en el periodo de las olas en la costa oceánica, lo que generará condiciones de mar picada debido a la persistencia del viento del cuadrante este.