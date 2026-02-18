Uruguay bajo influencia de humedad y vientos del este: se prevé inestabilidad hacia el fin de semana

MetSul destaca que, si bien las temperaturas extremas de la "ola de calor" previa han cedido ligeramente, el "combustible" atmosférico sigue presente, lo que podría derivar en episodios de lluvias localmente intensas y actividad eléctrica en la zona fronteriza y el norte de Uruguay durante las próximas 48 a 72 horas.

3. Condiciones Marítimas y Vientos (Windguru)

Para los entusiastas de los deportes náuticos y la navegación, los datos de Windguru (modelo GFS) confirman una persistencia del viento del Este y Noreste.