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Sociedad INAU | policía | detenidos

Investigación

A partir de fuga en el INAU, un policía y tres civiles fueron detenidos por explotación sexual de menores

La Justicia descubrió una red de explotación sexual, con al menos dos víctimas del INAU de 13 y 17 años, y hubo cuatro detenidos entre Montevideo y Tacuarembó.

Policía y tres personas detenidas por un red de explotación sexual con menores del INAU.

Policía y tres personas detenidas por un red de explotación sexual con menores del INAU.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

Un efectivo de la Policía y otras tres personas fueron detenidas por explotación sexual de menores en el marco de la Operación Tridente, liderada por los Departamentos de Investigación de Delitos Especiales (DIDE), en una investigación que comenzó por la salida no autorizada de dos adolescentes de 13 y 17 años de un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el pasado 18 de mayo.

Esta situación permitió determinar la existencia de una posible red de trata, por lo que también trabajó el equipo de Búsqueda de Personas Ausentes de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, y la Dirección de Investigación de Delitos Sexuales (DIDES) de la Dirección Departamental Especializada en Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura de Policía de Montevideo.

La Operación Tridente

El operativo policial incluyó varios allanamientos donde se incautaron teléfonos celulares y otros elementos.

En el marco de dichas actuaciones, y luego de las tareas de inteligencia, vigilancia y análisis de la información obtenida, la Policía solicitó varias órdenes de detención y allanamiento que se efectivizaron en los barrios Belvedere y Maracaná en Montevideo, y uno en la ciudad de San Gregorio de Polanco en Tacuarembó.

Durante los allanamientos se detuvo a cuatro personas, entre ellas un funcionario policial (de URPM), y se incautó una munición calibre 9 mm, teléfonos celulares, una balanza de precisión, computadoras y una cuadernola con anotaciones, entre otros objetos.

En tanto, un hombre concurrió voluntariamente a la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e INTERPOL, donde fue indagado y por disposición de Fiscalía quedó emplazado sin fecha.

Asimismo, se coordinó con el INAU, la Fiscalía y otros organismos del Estado, los mecanismos necesarios para que las víctimas estuvieran resguardadas en el marco de estos procedimientos.

Fiscalía no cerró la investigación sobre la red de explotación sexual

La investigación continúa a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5° Turno de Montevideo, quien dispuso que los dispositivos electrónicos incautados serán sometidos a pericias técnicas y posteriormente enviados a Cibercrimen para su análisis, y el traslado de las personas detenidas para continuar con las diligencias correspondientes.

El INAU aseveró este jueves en un comunicado que fueron coordinados "los mecanismos necesarios para que las víctimas estuvieran resguardadas en el marco de estos procedimientos".

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