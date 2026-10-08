A partir de fuga en el INAU, un policía y tres civiles fueron detenidos por explotación sexual de menores

En el marco de dichas actuaciones, y luego de las tareas de inteligencia, vigilancia y análisis de la información obtenida, la Policía solicitó varias órdenes de detención y allanamiento que se efectivizaron en los barrios Belvedere y Maracaná en Montevideo, y uno en la ciudad de San Gregorio de Polanco en Tacuarembó.

Durante los allanamientos se detuvo a cuatro personas, entre ellas un funcionario policial (de URPM), y se incautó una munición calibre 9 mm, teléfonos celulares, una balanza de precisión, computadoras y una cuadernola con anotaciones, entre otros objetos.

En tanto, un hombre concurrió voluntariamente a la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e INTERPOL, donde fue indagado y por disposición de Fiscalía quedó emplazado sin fecha.

Asimismo, se coordinó con el INAU, la Fiscalía y otros organismos del Estado, los mecanismos necesarios para que las víctimas estuvieran resguardadas en el marco de estos procedimientos.

Fiscalía no cerró la investigación sobre la red de explotación sexual

La investigación continúa a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5° Turno de Montevideo, quien dispuso que los dispositivos electrónicos incautados serán sometidos a pericias técnicas y posteriormente enviados a Cibercrimen para su análisis, y el traslado de las personas detenidas para continuar con las diligencias correspondientes.

El INAU aseveró este jueves en un comunicado que fueron coordinados "los mecanismos necesarios para que las víctimas estuvieran resguardadas en el marco de estos procedimientos".