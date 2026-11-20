El homicidio

Antes de finalizar su intervención, volvió a cuestionar el planteo de la Fiscalía y dejó la resolución en manos de los magistrados: "Dejo en manos de la Justicia los alegatos del excelentísimo tribunal. No tengo nada más para decir".

El crimen ocurrió cuando Díaz, conocido como "el Gringo", recibió cuatro disparos. Después del asesinato, Álvarez escapó del lugar y descartó el revólver en una alcantarilla. Posteriormente, se dirigió al boliche Pinar de Rocha, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

Al entregarse ante la Policía, el músico había sostenido públicamente que actuó en defensa propia. "Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo", afirmó en reiteradas oportunidades.

Las penas solicitadas

La condena de 12 años quedó entre las penas reclamadas por las partes acusadoras. Fabián Améndola, abogado de la familia de la víctima y socio de Fernando Burlando, había solicitado 11 años y dos meses de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El fiscal Sandro Abraldes, en cambio, reclamó una pena de 18 años y seis meses de cárcel por el mismo delito. También pidió que Álvarez fuera detenido una vez finalizada su internación forzosa.

La defensa, encabezada por el abogado Javier Baños, mantuvo una posición diferente: sostuvo que el cantante había actuado en legítima defensa y solicitó su absolución. Como alternativa, planteó que se considerara un exceso en la legítima defensa, figura que contempla una pena máxima de cinco años de prisión.

Baños también había cuestionado la validez del proceso y presentado recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar su nulidad.

En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, el defensor había argumentado que una condena superior a la solicitada por la querella resultaría injustificada. "Si prima la cordura, no deberían imponer una pena más allá de lo que pidió la querella. Esto fue un exceso en la legítima defensa, en el peor de los casos lo tienen que sentenciar a 5 años, pero no se lo van a dar", sostuvo.