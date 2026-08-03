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El buque China Zorrilla rumbo a Uruguay: así fue la compleja maniobra para trasladarlo desde Australia

El buque China Zorrilla inició su viaje hacia Uruguay desde Australia luego de una compleja maniobra sobre el buque semisumergible Black Marlin.

El buque eléctrico China Zorrilla inició su viaje a Uruguay tras ser embarcado en el buque Black Marlin.

El buque eléctrico China Zorrilla inició su viaje a Uruguay tras ser embarcado en el buque Black Marlin.
El buque eléctrico China Zorrilla inició su viaje a Uruguay tras ser embarcado en el buque Black Marlin.

El buque eléctrico China Zorrilla inició su viaje a Uruguay tras ser embarcado en el buque Black Marlin.
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Caras y Caretas Diario

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El China Zorrilla, el buque 100 % eléctrico más grande del mundo, comenzó oficialmente su viaje hacia Sudamérica tras ser embarcado con éxito sobre el buque semisumergible Black Marlin, una maniobra de ingeniería naval considerada de alta complejidad y que representa uno de los movimientos de carga marítima más importantes realizados este año en Australia.

La operación se llevó a cabo en el astillero Incat, en la ciudad de Hobart, Tasmania, donde fue construido el innovador catamarán para Buquebus. El procedimiento requirió una planificación minuciosa y condiciones meteorológicas favorables para garantizar el traslado seguro de una embarcación de 130 metros de eslora.

El Black Marlin, especializado en el transporte de cargas de gran porte, hundió parcialmente su cubierta mediante el llenado de sus tanques de lastre hasta dejarla por debajo del nivel del agua. En ese momento, el China Zorrilla navegó por sus propios medios hasta ubicarse sobre la plataforma del carguero. Una vez en posición, el buque de transporte recuperó su flotabilidad al vaciar los tanques, elevando nuevamente la cubierta y dejando al ferry completamente fuera del agua para proceder a su fijación antes de iniciar la travesía transoceánica.

La misma maniobra se repetirá cuando ambos buques lleguen al puerto de Nueva Palmira, donde el ferry será nuevamente puesto a flote para completar las inspecciones finales y comenzar su incorporación a la flota de Buquebus.

Un hito para la navegación eléctrica

El China Zorrilla representa un avance sin precedentes para el transporte marítimo de pasajeros. Con capacidad para transportar 2.100 pasajeros y 225 vehículos, funcionará exclusivamente mediante un sistema de propulsión eléctrica alimentado por una batería de aproximadamente 40 MWh, considerada la más grande instalada hasta ahora en un ferry de estas características.

La energía almacenada alimentará ocho hidrojets eléctricos, permitiendo una navegación sin emisiones directas de carbono, más silenciosa y con menores costos operativos respecto a las embarcaciones convencionales.

Además de su tecnología de propulsión, el buque incorporará un área comercial duty free de unos 2.300 metros cuadrados, convirtiéndose también en uno de los ferris con mayor superficie destinada a servicios para pasajeros.

Rumbo al Río de la Plata

Tras completar el cruce del océano Pacífico y arribar a Uruguay, el China Zorrilla comenzará a operar la ruta Colonia del Sacramento–Buenos Aires, una de las conexiones fluviales más transitadas de la región.

Su incorporación marcará un punto de inflexión para el transporte de pasajeros en el Río de la Plata, al introducir un modelo de movilidad basado en energías limpias y consolidar una de las mayores inversiones tecnológicas realizadas por Buquebus.

Con este viaje, el ferry inicia la última etapa antes de entrar en servicio comercial y convertirse en el mayor ferry eléctrico operativo del mundo, un proyecto que posiciona a Uruguay y Argentina en la vanguardia de la transición energética aplicada al transporte marítimo.

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