El buque China Zorrilla rumbo a Uruguay: así fue la compleja maniobra para trasladarlo desde Australia

La misma maniobra se repetirá cuando ambos buques lleguen al puerto de Nueva Palmira, donde el ferry será nuevamente puesto a flote para completar las inspecciones finales y comenzar su incorporación a la flota de Buquebus.

Un hito para la navegación eléctrica

El China Zorrilla representa un avance sin precedentes para el transporte marítimo de pasajeros. Con capacidad para transportar 2.100 pasajeros y 225 vehículos, funcionará exclusivamente mediante un sistema de propulsión eléctrica alimentado por una batería de aproximadamente 40 MWh, considerada la más grande instalada hasta ahora en un ferry de estas características.

La energía almacenada alimentará ocho hidrojets eléctricos, permitiendo una navegación sin emisiones directas de carbono, más silenciosa y con menores costos operativos respecto a las embarcaciones convencionales.

Además de su tecnología de propulsión, el buque incorporará un área comercial duty free de unos 2.300 metros cuadrados, convirtiéndose también en uno de los ferris con mayor superficie destinada a servicios para pasajeros.

Rumbo al Río de la Plata

Tras completar el cruce del océano Pacífico y arribar a Uruguay, el China Zorrilla comenzará a operar la ruta Colonia del Sacramento–Buenos Aires, una de las conexiones fluviales más transitadas de la región.

Su incorporación marcará un punto de inflexión para el transporte de pasajeros en el Río de la Plata, al introducir un modelo de movilidad basado en energías limpias y consolidar una de las mayores inversiones tecnológicas realizadas por Buquebus.

Con este viaje, el ferry inicia la última etapa antes de entrar en servicio comercial y convertirse en el mayor ferry eléctrico operativo del mundo, un proyecto que posiciona a Uruguay y Argentina en la vanguardia de la transición energética aplicada al transporte marítimo.