El gran anhelo de Peñarol en el presente mercado de pases, la incorporación de Nicolás de la Cruz, atraviesa horas de incertidumbre. Aunque el atacante de 29 años se mostró seducido por la posibilidad de vestir la camiseta aurinegra y la institución desplegó una intensa ingeniería institucional para concretar el fichaje, las últimas gestiones generan más cautela en la dirigencia.
Horas decisivas
La llegada de Nicolás de la Cruz se complica pero en Peñarol no pierden las expectativas
El dirigente de Peñarol Marcelo Solomita habló con Sebastián Taborda y explicó la sensación con la que se quedó luego de la charla sobre Nicolás de la Cruz.