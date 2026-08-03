La llegada de Nicolás de la Cruz se complica pero en Peñarol no pierden las expectativas

"Lo que sentí es que se complicó un poquito más; el arreglo con Peñarol no va a ser tan fácil. Es lógico y normal porque se trata de un jugador de mucha jerarquía", señaló Solomita en declaraciones radiales a Minuto 1 (Carve Deportiva).

El directivo explicó que este tipo de tratativas de alto nivel suelen atravesar "intermitencias donde la cosa va cambiando", por lo que, si bien el sueño aurinegro no está descartado, las partes se preparan para una negociación más compleja.