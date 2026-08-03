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Deportes Club Atlético Peñarol | Nicolás de la Cruz | Mercado de pases

Horas decisivas

La llegada de Nicolás de la Cruz se complica pero en Peñarol no pierden las expectativas

El dirigente de Peñarol Marcelo Solomita habló con Sebastián Taborda y explicó la sensación con la que se quedó luego de la charla sobre Nicolás de la Cruz.

La dirigencia de Peñarol quiere avanzar por Nico De La Cruz.

La dirigencia de Peñarol quiere avanzar por Nico De La Cruz.
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El gran anhelo de Peñarol en el presente mercado de pases, la incorporación de Nicolás de la Cruz, atraviesa horas de incertidumbre. Aunque el atacante de 29 años se mostró seducido por la posibilidad de vestir la camiseta aurinegra y la institución desplegó una intensa ingeniería institucional para concretar el fichaje, las últimas gestiones generan más cautela en la dirigencia.

El principal obstáculo continúa siendo el aspecto económico. Si bien Peñarol ha buscado romper el paradigma del fútbol local con contratos de alto perfil —como los concretados recientemente con Leonardo Fernández y Matías Arezo—, las pretensiones salariales para una figura de la escala continental de De la Cruz representan un desafío de gran magnitud.

"No va a ser tan fácil"

El dirigente aurinegro Marcelo Solomita se expresó con cautela al analizar el estado de la negociación tras dialogar con el representante del futbolista, Sebastián Taborda.

"Lo que sentí es que se complicó un poquito más; el arreglo con Peñarol no va a ser tan fácil. Es lógico y normal porque se trata de un jugador de mucha jerarquía", señaló Solomita en declaraciones radiales a Minuto 1 (Carve Deportiva).

El directivo explicó que este tipo de tratativas de alto nivel suelen atravesar "intermitencias donde la cosa va cambiando", por lo que, si bien el sueño aurinegro no está descartado, las partes se preparan para una negociación más compleja.

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