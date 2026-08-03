Nuevo convenio impulsará talleres de robótica, ciencia y arte para adolescentes del Inisa

Además, señaló que la duración de los talleres variará según la propuesta, con un máximo de un año. Los contenidos serán definidos en función de los intereses de los adolescentes y del equipo educativo de la Fundación Cienarte, buscando combinar la ciencia y el arte como herramientas de desarrollo personal y formación.

Nuevas habilidades

El presidente del Inisa destacó que estas disciplinas suelen estar poco presentes en los contextos de privación de libertad, por lo que generar espacios de aprendizaje en estas áreas representa una oportunidad para ampliar horizontes, adquirir nuevas habilidades y fortalecer los procesos de reinserción social.

La iniciativa da continuidad al trabajo iniciado en 2025 con los talleres de robótica, una experiencia que ahora se ampliará con nuevas propuestas educativas, científicas, tecnológicas y artísticas. El convenio también contempla la organización de cursos, talleres y proyectos conjuntos, además de acciones de difusión que se implementarán mediante acuerdos específicos entre ambas instituciones.

Fundación Cienarte

Por su parte, el director de la Fundación Cienarte, Daniel Alonso, recordó que la organización trabaja para acercar oportunidades de aprendizaje a jóvenes que, por su contexto o por la falta de propuestas en la educación formal, tienen dificultades para acceder a este tipo de experiencias.

A través de programas como robótica y tango, la fundación quiere demostrar que la ciencia y el arte pueden convertirse en herramientas para estimular la creatividad, desarrollar capacidades técnicas y fortalecer la integración social de adolescentes que enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad. Con este nuevo convenio, ambas instituciones aspiran a ampliar ese impacto y ofrecer más oportunidades de formación a jóvenes de distintos puntos del país.