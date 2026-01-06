Personal de Gendarmería Nacional de Argentina interceptó un camión de origen paraguayo en un control sorpresivo sobre la ruta 11 del vecino país a la altura de Paraje Lapachito (provincia del Chaco), el cual llevaba cientos de cajas conteniendo un total de 100 mil cajillas de cigarrillos de contrabando que estaban ocultas en un cargamento de madera.
De Paraguay
Incautaron en Argentina 100 mil cajillas de cigarrillos de contrabando que venían a Uruguay
La mega carga de cigarrillos de contrabando, procedente de Paraguay, estaba oculta en un cargamento de madera y tenía como destino Florida (Uruguay).