De Paraguay

Incautaron en Argentina 100 mil cajillas de cigarrillos de contrabando que venían a Uruguay

La mega carga de cigarrillos de contrabando, procedente de Paraguay, estaba oculta en un cargamento de madera y tenía como destino Florida (Uruguay).

Cigarrillos de contrabando hallados en Argentina venían de Paraguay hacia Uruguay. 
Por Redacción Caras y Caretas

Personal de Gendarmería Nacional de Argentina interceptó un camión de origen paraguayo en un control sorpresivo sobre la ruta 11 del vecino país a la altura de Paraje Lapachito (provincia del Chaco), el cual llevaba cientos de cajas conteniendo un total de 100 mil cajillas de cigarrillos de contrabando que estaban ocultas en un cargamento de madera.

El camión conducido por un ciudadano paraguayo provenía de la zona de Puerto Falcón (Paraguay) y se dirigía hacia el departamento de Florida (Uruguay).

Cómo descubrieron el cargamento de cigarrillos

La maniobra de los contrabandistas quedó en evidencia cuando en la requisa del camión, los gendarmes argentinos detectaron anomalías cuando levantaron la lona que cubre el semirremolque del vehículo de carga, tanto en los cambios de argollas como en un corte la soga de seguridad del precinto aduanero, la cual se encontraba unida de forma artesanal con pegamento y un filamento metálico, lo que levantó sospechas frente al traslado de una posible carga ilegal.

Al levantar la lona y entre la carga de madera encontraron las cajas con los 10.000 cartones que contenían 100.000 atados de cigarrillos marca Rodeo, de origen extranjero, sin aval aduanero que acredite su tenencia legal.

Chofer paraguayo quedó detenido

Inmediatamente, se dio conocimiento de la situación a la Unidad Fiscal de Resistencia y el Juzgado de Garantías N° 2 y el magistrado interviniente dispuso el secuestro de la mercadería por estar en clara infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero” argentino.

El cargamento de cigarrillos de contrabando fue valorado por las autoridades en 472.505.000 pesos argentinos, unos 320 mil dólares.

La Justicia argentina ordenó la detención del conductor de nacionalidad paraguaya. En tanto, el vehículo de carga que conducía fue trasladado a dependencias del Escuadrón 14 de la Gendarmería argentina donde se le realizó una requisa más exhaustiva.

