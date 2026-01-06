Incautaron en Argentina 100 mil cajillas de cigarrillos de contrabando que venían a Uruguay

Al levantar la lona y entre la carga de madera encontraron las cajas con los 10.000 cartones que contenían 100.000 atados de cigarrillos marca Rodeo, de origen extranjero, sin aval aduanero que acredite su tenencia legal.

cigarrillos-ilegales

Chofer paraguayo quedó detenido

Inmediatamente, se dio conocimiento de la situación a la Unidad Fiscal de Resistencia y el Juzgado de Garantías N° 2 y el magistrado interviniente dispuso el secuestro de la mercadería por estar en clara infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero” argentino.

El cargamento de cigarrillos de contrabando fue valorado por las autoridades en 472.505.000 pesos argentinos, unos 320 mil dólares.

La Justicia argentina ordenó la detención del conductor de nacionalidad paraguaya. En tanto, el vehículo de carga que conducía fue trasladado a dependencias del Escuadrón 14 de la Gendarmería argentina donde se le realizó una requisa más exhaustiva.