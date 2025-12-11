Tras persecución y tiroteo, incautaron un cargamento de bebidas alcohólicas de contrabando

Para poder detener su marcha, los efectivos policiales realizaron dos disparos con munición menos que letal, logrando que el conductor detuviera la camioneta y descendiera en la intersección de Edmundo Leite Cardozo y Calle 1401 (Tacuarembó).

camioneta (1)

Detención del sospechoso e incautación de la mercadería de contrabando

El hombre intentó, sin éxito, escapar a pie y fue detenido a poca distancia por funcionarios policiales. La Fiscalía de 1° Turno dispuso la citación del involucrado, la incautación del celular y de la camioneta, así como pericias para la búsqueda de residuos de disparo.

La Policía Científica efectuó el relevamiento correspondiente en el lugar, mientras que el vehículo y el detenido fueron derivados a la Seccional 2ª de Tacuarembó para continuar con los trámites judiciales correspondientes.

Productos incautados: bebidas alcohólicas, yerba, galletitas, mayonesa, jugos, café, azúcar, encurtidos y otros alimentos en grandes cantidades.

La Justicia dio intervención a la Aduana Regional Norte, que coordinó con el Juzgado Letrado de 1° Turno diversas medidas, entre ellas la incautación y valoración del cargamento y su ingreso al depósito judicial.