Ingreso de frente frío, formación de nieblas y marcado descenso térmico según Inumet y MetSul

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agencia meteorológica brasileña MetSul emitieron sus reportes climáticos actualizados para el país. La previsión oficial marca el afianzamiento de un frente frío que dejará un marcado descenso en los termómetros, sumado a la formación persistente de bancos de niebla e inestabilidad dispersa.
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Pronóstico de Inumet: alta nubosidad, nieblas y variabilidad térmica
Según el reporte actualizado del organismo oficial uruguayo, las condiciones meteorológicas sobre el territorio nacional se caracterizan por una marcada amplitud térmica según la región y una reducción significativa de la visibilidad:
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Temperaturas extremas: Las mínimas a nivel nacional se posicionan entre los 5 °C y 8 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 12 °C en la franja costera del este y hasta 20 °C en el noroeste del país.
Visibilidad reducida: Se mantiene la advertencia por formación densa de nieblas y neblinas durante las primeras horas de la mañana y la noche, principalmente en la zona metropolitana, centro-sur y este.
Vientos del sector sur: Predominarán vientos moderados del sector sur y suroeste con intensidades de entre 10 y 30 km/h.
Perspectiva de MetSul: transición primaveral, riesgo de tormentas y masas de aire frío
Por su parte, el análisis del centro privado brasileño MetSul advierte que durante el inicio de la primavera meteorológica se registrará un patrón de inestabilidad acentuado sobre el sur del continente.
El observatorio enfatiza que, a pesar del contexto climático general, se mantendrá una alta frecuencia de ingresos tardíos de masas de aire frío de origen polar. La interacción entre estas irrupciones frías y el aire templado impulsará un aumento en la propensión a tormentas severas y el desarrollo de frentes de baja presión en la cuenca del Río de la Plata.