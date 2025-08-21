Interior presentó servicio de Policía Comunitaria en las seccionales de Montevideo

Asimismo, señaló que esta metodología permite gestionar la seguridad pública con un abordaje integral y de forma articulada con las comunidades locales y actores involucrados en la temática. También remarcó que aspectos como iluminación, diseño urbano, educación y participación ciudadana son fundamentales para la construcción de seguridad y convivencia.

Proyectos piloto de la Policía Comunitaria

Por su parte, el jefe de la Unidad de Seguimiento de la Policía Comunitaria Orientada a Problemas, Franco Zenone, explicó que esta modalidad está operativa desde junio en Montevideo con proyectos piloto en diferentes seccionales:

* Parque Rodó y entorno del Parque Central, para mitigar las causas que determinan las problemáticas de delitos contra la propiedad.

* Plaza Casavalle y su entorno, para la recuperación de la convivencia en espacios públicos.

* Hospital y Terminal de Cerro, para en la prevención de delitos contra la propiedad y hechos de violencia.

Afirmó que el objetivo principal es que, con la formación correspondiente, todo el personal de las comisarías adquiera esta metodología que incluye vínculo cercano con la ciudadanía y trabajo preventivo.

Asimismo, se presentaron dos móviles accesibles que serán utilizados por la Policía Comunitaria en los barrios de Montevideo para facilitar los procesos de denuncias.