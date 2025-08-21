Hacete socio para acceder a este contenido

Dos detenidos y una hipótesis

Crimen de Luis Delfino: una viuda negra, una deuda y un reclamo fatal

Detectives manejan como principal hipótesis, que el exjuez, Luis Delfino, fue a reclamar dinero prestado a una mujer a Cruz de Carrasco y allí fue asesinado con su propia arma de fuego.

Por Redacción Caras y Caretas

El Departamento de Homicidios junto a Policía Científica avanzaron esta semana en la investigación del crimen del exjuez y abogado penalista, Luis Delfino, quien fue asesinado de un disparo en la cabeza y sus restos fueron encontrados calcinados, el pasado 11 de agosto, en su propio auto en una zona descampada de Flor de Maroñas.

En ese sentido, la Policía realizó, el pasado miércoles 20 de agosto, siete allanamientos en el barrio Cruz de Carrasco por varios delitos y homicidios ocurridos en las últimas semanas en Montevideo, entre ellos el de Delfino.

Precisamente, en una de las viviendas allanadas en la zona de Antonio Pereira y Camino Oncativo, agentes de la Policía Científica volvió a trabajar en horas de la noche para utilizar la técnica de luminol, para la detección de manchas de sangre, puesto que los investigadores manejan la hipótesis de que el exjuez y abogado fue asesinado allí con su propia arma de fuego.

La hipótesis de una deuda a una mujer y un reclamo que terminó muy mal

Según consignó Telemundo, la Policía presume que el fin de semana en el que fue asesinado, Delfino se había trasladado en su auto a la casa de una mujer (mucho más joven que él) ubicada en esa zona de la capital.

La principal hipótesis que maneja la Policía es que el hombre de 63 años fue al lugar armado para intentar cobrar un dinero que le había prestado a la mujer en cuestión con quien también mantenía una relación sentimental, afirmaron.

Según los investigadores, Delfino habría sido asesinado con su propia arma, la cual fue encontrada -con el número de serie limado- en una de de las viviendas allanadas por los efectivos policiales en Cruz de Carrasco, en la que se puso mayor énfasis y se buscó manchas de sangre.

La teoría que siguen los detectives es que al exmagistrado lo habrían asesinado allí y luego lo trasladaron en el baúl de su auto hasta Flor de Maroñas, donde lo prendieron fuego para borrar rastros y huellas dactilares.

Una mujer y un hombre fueron detenidos y se esperan que la Fiscalía de Homicidios determine su presunta participación en el homicidio de Delfino en las próximas horas.

