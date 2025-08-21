Crimen de Luis Delfino: una viuda negra, una deuda y un reclamo fatal

La hipótesis de una deuda a una mujer y un reclamo que terminó muy mal

Según consignó Telemundo, la Policía presume que el fin de semana en el que fue asesinado, Delfino se había trasladado en su auto a la casa de una mujer (mucho más joven que él) ubicada en esa zona de la capital.

La principal hipótesis que maneja la Policía es que el hombre de 63 años fue al lugar armado para intentar cobrar un dinero que le había prestado a la mujer en cuestión con quien también mantenía una relación sentimental, afirmaron.

Según los investigadores, Delfino habría sido asesinado con su propia arma, la cual fue encontrada -con el número de serie limado- en una de de las viviendas allanadas por los efectivos policiales en Cruz de Carrasco, en la que se puso mayor énfasis y se buscó manchas de sangre.

La teoría que siguen los detectives es que al exmagistrado lo habrían asesinado allí y luego lo trasladaron en el baúl de su auto hasta Flor de Maroñas, donde lo prendieron fuego para borrar rastros y huellas dactilares.

Una mujer y un hombre fueron detenidos y se esperan que la Fiscalía de Homicidios determine su presunta participación en el homicidio de Delfino en las próximas horas.