El Departamento de Homicidios junto a Policía Científica avanzaron esta semana en la investigación del crimen del exjuez y abogado penalista, Luis Delfino, quien fue asesinado de un disparo en la cabeza y sus restos fueron encontrados calcinados, el pasado 11 de agosto, en su propio auto en una zona descampada de Flor de Maroñas.
Dos detenidos y una hipótesis
Crimen de Luis Delfino: una viuda negra, una deuda y un reclamo fatal
Detectives manejan como principal hipótesis, que el exjuez, Luis Delfino, fue a reclamar dinero prestado a una mujer a Cruz de Carrasco y allí fue asesinado con su propia arma de fuego.