UTE abrió llamado laboral para 78 becarios con radicación en Montevideo

Psicología: estudiantes de la Facultad de Psicología de la Udelar con un mínimo de 150 créditos aprobados, o de universidades privadas con al menos segundo año cursado.

Sistemas: aspirantes de carreras como Ingeniería en Computación, Licenciatura en Computación, Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas o equivalentes, con un mínimo de 80 créditos o 8 materias aprobadas según el caso.

Ciencias Económicas y Administración: estudiantes de la Udelar con 7 materias aprobadas en el Plan 1990 o 70 créditos en el Plan 2012, o quienes acrediten un año aprobado en instituciones privadas reconocidas.

Ingenierías: estudiantes con al menos 90 créditos aprobados en carreras de Ingeniería Eléctrica, Industrial Mecánica, Producción o Química en la Udelar, o equivalentes en universidades privadas.

Inscripciones y documentación

Las inscripciones estarán habilitadas entre el 18 de agosto (9:00 horas) y el 9 de setiembre de 2025 (16:00 horas).

El trámite debe realizarse exclusivamente en la web institucional de UTE (portal.ute.com.uy), donde los postulantes recibirán un número de inscripción.

La documentación requerida se deberá adjuntar en formato digital en el mismo portal. UTE advierte que, si la confirmación de inscripción no llega al correo electrónico en el plazo de dos horas, será necesario repetir el procedimiento.

Para consultas se encuentra disponible el correo: [email protected]

Con este llamado, UTE trabaja en fortalecer sus equipos técnicos y administrativos a través de la incorporación de estudiantes que podrán adquirir experiencia laboral en una de las principales empresas públicas del país.