Seguridad Pública: Interior presentó compromisos de gestión para la Policía en la zona metropolitana

Una guía estratégica para la Policía Nacional

Valverde explicó que el compromiso de gestión es una partida salarial variable que busca mejorar el desempeño y la gestión, vigente desde hace más de 10 años. “Cada año se define en función de las prioridades del gobierno cuál es el desempeño que debe tener la Policía Nacional en aspectos estratégicos”, señaló.

Para el Director de la Policía Nacional, este sistema “ordena la tarea, nos marca un rumbo y nos compromete. Somos servidores públicos y administradores de lo que el Estado nos da, por eso es fundamental fijarnos metas y controlarlas año a año”.

El cumplimiento de las metas será evaluado por una Comisión de Seguimiento integrada por representantes del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Área de Política Institucional y Planificación Estratégica, el Ministerio de Economía, la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Entre los objetivos establecidos para 2025 se incluyen:

• Reducir los homicidios consumados.

• Mejorar la eficiencia en la investigación y esclarecimiento de delitos.

• Fortalecer la prevención del delito con un enfoque interinstitucional.

• Prevenir situaciones de conflicto y violencia en la comunidad educativa.

• Reforzar la disuasión y represión del delito para garantizar la convivencia ciudadana.

• Reducir la infraestructura operativa del crimen.