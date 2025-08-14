Hacete socio para acceder a este contenido

Política Interior | gestión |

Reducción de homicidios e incautación de armas

Seguridad Pública: Interior presentó compromisos de gestión para la Policía en la zona metropolitana

Ministerio del Interior presentó compromisos de gestión policial para el 2025, destinados a mejorar la seguridad pública en Montevideo, Canelones y San José.

Las metas de este año se centran en la reducción de homicidios y en el incremento de su esclarecimiento, la incautación de armas, cartuchos y motocicletas, así como en la reformulación de programas como el PADO y la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP).

Del acto participaron la Subsecretaria del Ministerio del Interior, Cra. Gabriela Valverde; el Director de la Policía Nacional, Comisario General (R) José Manuel Azambuya; el Subdirector Ejecutivo de la Policía Nacional, Comisario General (R) Robert Taroco; y la Gerenta del Área de Política Institucional y Planificación Estratégica, Lic. Micaela Mondino, quien fue la encargada de presentar los lineamientos estratégicos y prioridades de este año, orientados a fortalecer la seguridad pública, la prevención y el esclarecimiento de delitos, con el objetivo de consolidar una policía más eficiente y cercana a la comunidad.

Una guía estratégica para la Policía Nacional

Valverde explicó que el compromiso de gestión es una partida salarial variable que busca mejorar el desempeño y la gestión, vigente desde hace más de 10 años. “Cada año se define en función de las prioridades del gobierno cuál es el desempeño que debe tener la Policía Nacional en aspectos estratégicos”, señaló.

Para el Director de la Policía Nacional, este sistema “ordena la tarea, nos marca un rumbo y nos compromete. Somos servidores públicos y administradores de lo que el Estado nos da, por eso es fundamental fijarnos metas y controlarlas año a año”.

El cumplimiento de las metas será evaluado por una Comisión de Seguimiento integrada por representantes del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Área de Política Institucional y Planificación Estratégica, el Ministerio de Economía, la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Entre los objetivos establecidos para 2025 se incluyen:

• Reducir los homicidios consumados.

• Mejorar la eficiencia en la investigación y esclarecimiento de delitos.

• Fortalecer la prevención del delito con un enfoque interinstitucional.

• Prevenir situaciones de conflicto y violencia en la comunidad educativa.

• Reforzar la disuasión y represión del delito para garantizar la convivencia ciudadana.

• Reducir la infraestructura operativa del crimen.

Embed - Presentación de los compromisos de gestión 2025 para el área metropolitana

Temas

