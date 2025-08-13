Interior reforzará patrullaje rural y aplicarán investigación científica al abigeato

Coordinación estratégica

A su vez, se reconoció a aquellas personas e instituciones que han colaborado y contribuido para cumplir con los objetivos estratégicos y operativos trazados por el mando ministerial y por esa Dirección Nacional.

En la ceremonia hizo uso de la palabra el Director Nacional de Seguridad Rural, Crio. Mayor (R) Ernesto Cossio, quien destacó el trabajo del personal en el área rural y su compromiso con las “noches de vigilancia en la campaña para control y tranquilidad rural, el despliegue del patrullaje preventivo, que es la base de nuestra consigna”.

También resaltó la capacidad de reunión y de articulación interinstitucional, tanto pública como privada, con quienes se trabaja de forma transversal y articulada, construyendo seguridad.

A su vez, dijo que hay un reconocimiento público de la gestión en materia de seguridad rural, manifestado por los vecinos, los productores e instituciones que atienden el campo. Y agregó: “Los resultados obtenidos son importantes, exitosos y alentadores.

Estamos, por tanto, desarrollando y formando gestiones que avanzan bajo los principios rectores de nuestro Ministerio del Interior y que promueven estrategias con enfoque integral a la seguridad rural, procurando la protección de los ciudadanos que habitan en nuestra campaña y que trabajan en ella.

Ministro se comprometió a reforzar patrullaje rural

Día a día nos comprometemos con el esfuerzo para trabajar en pos de la tranquilidad de los habitantes, proponiendo aumentar la vigilancia y la resolución de problemas en el ámbito rural”.

Tras el acto, el Ministro del Interior dijo que se sigue “trabajando en todo lo que respecta al patrullaje, intensificando el patrullaje, y en la investigación del delito”.

A su vez, se refirió a la reunión en materia de seguridad realizada días atrás en el litoral, en la que las autoridades de la Policía Nacional y los jefes de Policía de dicha área analizaron el fenómeno rural, y llegaron a la conclusión de que “hay que aumentar las exigencias de la investigación y dotarla de todas las herramientas científicas que se aplican para otros tipos de delitos, pero aplicarlas también al abigeato”.