Atentado con coche bomba en Colombia deja seis muertos y 50 heridos

Una explosión de un coche bomba ocurrida el jueves por la tarde cerca de la base aérea colombiana Marco Fidel Suárez causó al menos seis muertos y 50 heridos, informó la Secretaría de Salud de la ciudad de Cali (noroeste).
"Tras el atentado ocurrido en Cali, nos permitimos entregar el siguiente balance: 50 personas lesionadas, remitidas a 10 centros hospitalarios, 6 personas fallecidas (corte preliminar)", dijo la entidad en la red social X.
Por su parte el presidente Gustavo Petro públicó en su cuenta de X: "La cifra de muertos en Cali asciende ya a cinco, 14 heridos, todos civiles hasta donde tengo información".
Según información conocida por medios de comunicación, un camión cargado con explosivos fue el causante de la detonación.
Petro denuncia explosión
En su cuenta de X, el mandatario señaló como presuntos responsables a los miembros de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), liderados por alias "Iván Mordisco"
"El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico", indicó.
Luego de la detonación la Alcaldía de Cali, en su cuenta de X afirmó que ya atienden la emergencia.
"En este momento la Alcaldía de Cali activa todos los organismos pertinentes para atender lo ocurrido. Al momento, Defensa Civil se activó con tres ambulancias y 6 aph (auxiliares de atención pre hospitalaria). La Unidad de Rescate con 5 voluntarios y funcionarios hacia el sitio", indicaron desde la Alcaldía de Cali.
Por su parte, la Fuerza Aeroespacial de Colombia confirmó el jueves en redes sociales la explosión de un coche bomba cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali.
"La Fuerza Aeroespacial Colombiana condena el atentado terrorista perpetrado con un carro bomba sobre las 14:50 horas de hoy jueves 21 de agosto, en inmediaciones de la Base Aérea "Marco Fidel Suárez", en Cali", informó la entidad en su cuenta de la red social X.
Helicóptero derribado
El jueves también fallecieron ocho policías cuando el grupo Estado Mayor Central (EMC), disidencias de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), derribó un helicóptero en el noroeste del país.
Tras los atentados, Petro ordenó que se inicie un proceso por delitos de lesa humanidad contra los líderes de los grupos armados.
(Sputnik)