Sociedad Inumet | Río Negro | tormentas

Aviso a la población

Inumet advirtió por "tormentas fuertes y puntualmente severas" desde la madrugada

Los fenómenos más intensos se prevén en el norte del Río Negro y el litoral oeste, con posibles "rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo", detalló Inumet.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves un aviso por condiciones meteorológicas adversas que comenzarán a sentirse desde la madrugada del viernes 22. Según el comunicado, “un sistema frontal comenzará a afectar la zona norte del país, desplazándose gradualmente hacia el resto del territorio”.

El organismo advirtió que los fenómenos más intensos se esperan al norte del Río Negro y en el litoral oeste, donde se registrarán “tormentas fuertes y puntualmente severas”. En estas zonas, las tormentas podrán venir acompañadas de “rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo”.

Inumet recomendó a la población mantenerse informada y consultar los pronósticos oficiales a través de su sitio web y redes sociales, sugiriendo “estar atentos a los pronósticos oficiales emitidos por Inumet”.

