El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves un aviso por condiciones meteorológicas adversas que comenzarán a sentirse desde la madrugada del viernes 22. Según el comunicado, “un sistema frontal comenzará a afectar la zona norte del país, desplazándose gradualmente hacia el resto del territorio”.
Aviso a la población
Inumet advirtió por "tormentas fuertes y puntualmente severas" desde la madrugada
Los fenómenos más intensos se prevén en el norte del Río Negro y el litoral oeste, con posibles "rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo", detalló Inumet.