Inumet advirtió por "tormentas fuertes y puntualmente severas" desde la madrugada

El organismo advirtió que los fenómenos más intensos se esperan al norte del Río Negro y en el litoral oeste, donde se registrarán “tormentas fuertes y puntualmente severas”. En estas zonas, las tormentas podrán venir acompañadas de “rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo”.