El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y agencias privadas de monitoreo ratificaron la persistencia de condiciones de inestabilidad moderada para este fin de semana del 10 y 11 de octubre, marcadas por el ingreso definitivo de una masa de aire fresco tras el paso del sistema frontal.
Pronóstico
Inumet prevé un fin de semana fresco, gris y con lluvias aisladas en gran parte del país
El desplazamiento del frente frío mantendrá cubierto el territorio nacional durante el sábado, con probabilidad de precipitaciones débiles y vientos del sector sur.