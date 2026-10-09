Inumet prevé un fin de semana fresco, gris y con lluvias aisladas en gran parte del país

Para las regiones del norte y litoral oeste, el mapa térmico será levemente más benévolo, con máximas que se ubicarán cerca de los 20 °C, aunque persistirá la probabilidad de chubascos débiles en las primeras horas de la jornada.

Tendencia a la mejora y apertura de claros hacia el domingo

De acuerdo a las proyecciones meteorológicas, el domingo 11 mostrará el comienzo de un proceso de estabilización. Si bien la mañana se presentará fría y húmeda —con mínimas que en el interior rural podrían descender hasta los 8 °C—, se aguarda un paulatino quiebre de la cobertura nubosa desde el suroeste hacia el resto del territorio.

En la capital y el área metropolitana, las precipitaciones cesarán por completo y la tarde transcurrirá con cielo algo nuboso, vientos en moderación y una máxima estimada en torno a los 18 °C a 20 °C, consolidando la transición hacia un inicio de semana más soleado.