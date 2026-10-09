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Sociedad lluvias | pronóstico | frío

Pronóstico

Inumet prevé un fin de semana fresco, gris y con lluvias aisladas en gran parte del país

El desplazamiento del frente frío mantendrá cubierto el territorio nacional durante el sábado, con probabilidad de precipitaciones débiles y vientos del sector sur.

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LLuvias aisladas según Inumet 

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y agencias privadas de monitoreo ratificaron la persistencia de condiciones de inestabilidad moderada para este fin de semana del 10 y 11 de octubre, marcadas por el ingreso definitivo de una masa de aire fresco tras el paso del sistema frontal.

Si bien los volúmenes de precipitación más intensos y las tormentas severas ya se desplazaron, la atmósfera mantendrá niveles elevados de humedad, abundante nubosidad y un marcado descenso térmico en relación con las jornadas previas.

Sábado de cielo cubierto y lloviznas en el sur y este

Durante el sábado 10 de octubre, el país experimentará una jornada predominantemente gris y fresca. En Montevideo, Canelones y los departamentos de la franja costera e interior sur, se anticipa un cielo cubierto con presencia de neblinas y probables precipitaciones escasas o lloviznas intermitentes. Los vientos soplarán del sector sudeste rotando al suroeste, con intensidades de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas marítimas y ribereñas. Las temperaturas oscilarán entre los 13 °C y los 16 °C.

Para las regiones del norte y litoral oeste, el mapa térmico será levemente más benévolo, con máximas que se ubicarán cerca de los 20 °C, aunque persistirá la probabilidad de chubascos débiles en las primeras horas de la jornada.

Tendencia a la mejora y apertura de claros hacia el domingo

De acuerdo a las proyecciones meteorológicas, el domingo 11 mostrará el comienzo de un proceso de estabilización. Si bien la mañana se presentará fría y húmeda —con mínimas que en el interior rural podrían descender hasta los 8 °C—, se aguarda un paulatino quiebre de la cobertura nubosa desde el suroeste hacia el resto del territorio.

En la capital y el área metropolitana, las precipitaciones cesarán por completo y la tarde transcurrirá con cielo algo nuboso, vientos en moderación y una máxima estimada en torno a los 18 °C a 20 °C, consolidando la transición hacia un inicio de semana más soleado.

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