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pronóstico

Inumet prevé un fin de semana con precipitaciones y tormentas aisladas

Inumet anticipa jornadas con abundante nubosidad, formación de nieblas matinales y rotación de vientos hacia el sector este y noreste.

Inumet pronostica más precipitaciones

Inumet pronostica más precipitaciones
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Por Redacción de Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su informe de tendencia para el fin de semana y el inicio de la próxima semana, confirmando la persistencia de una masa de aire húmeda e inestable que afectará de forma heterogénea al territorio nacional.

El panorama meteorológico estará dominado por el paso de perturbaciones en los niveles medios de la atmósfera, lo que favorecerá el desarrollo de nubosidad, precipitaciones aisladas y eventualmente tormentas puntuales, combinadas con un paulatino incremento de las temperaturas hacia el domingo.

Evolución del tiempo por regiones

  • Montevideo y Zona Metropolitana:

    • Sábado: Cielo mayoritariamente nuboso a cubierto. Probabilidad de lluvias aisladas e intermitentes hacia la tarde, acompañadas de neblinas. Mínima de 13 °C y máxima de 21 °C. Vientos del sector este con rachas de 30 a 40 km/h en la franja costera.

    • Domingo: Ligeros períodos de claro durante la mañana, aumentando la inestabilidad hacia la noche con probables chubascos. Las temperaturas oscilarán entre los 15 °C de mínima y los 23 °C de máxima.

  • Zonas Suroeste y Centro-Sur:

  • Se prevé la mayor concentración de humedad e inestabilidad durante el sábado, con formación de bancos de niebla matinales y lluvias puntualmente moderadas. Las mínimas se ubicarán en los 11 °C y las máximas alcanzarán los 25 °C. El domingo presentará mejoras temporarias con ascenso térmico hasta los 27 °C.

  • Zona Este (Maldonado, Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres):

    • Jornadas frescas en la mañana y templadas por la tarde. El viento del sector este mantendrá bajas las sensaciones térmicas en la costa marítima, con máximas que no superarán los 22 °C el sábado y 24 °C el domingo. Probabilidad de lloviznas y precipitaciones escasas.

  • Zona Norte (Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó):

    • Se mantendrá como la franja con las temperaturas más elevadas del país. Aunque se esperan períodos de abundante nubosidad y probabilidad de tormentas aisladas hacia el domingo, las marcas máximas se posicionarán entre los 28 °C y los 31 °C, con mínimas que no bajarán de los 16 °C.

    • Perspectiva para el inicio de semana

    Hacia el lunes 2 de noviembre, el organismo prevé el ingreso de un frente frío de escasa actividad que desplazará gradualmente la masa de aire inestable, provocando un leve descenso de las temperaturas y una rotación de los vientos al sector sur/sudoeste.

    Se recomienda a la población, navegantes y productores rurales mantenerse atentos a la actualización de los avisos y eventuales alertas meteorológicas de Inumet.

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