Inumet prevé un fin de semana con precipitaciones y tormentas aisladas

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Se prevé la mayor concentración de humedad e inestabilidad durante el sábado, con formación de bancos de niebla matinales y lluvias puntualmente moderadas. Las mínimas se ubicarán en los 11 °C y las máximas alcanzarán los 25 °C. El domingo presentará mejoras temporarias con ascenso térmico hasta los 27 °C.
Zona Este (Maldonado, Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres):
Zona Norte (Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó):
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Se mantendrá como la franja con las temperaturas más elevadas del país. Aunque se esperan períodos de abundante nubosidad y probabilidad de tormentas aisladas hacia el domingo, las marcas máximas se posicionarán entre los 28 °C y los 31 °C, con mínimas que no bajarán de los 16 °C.
Perspectiva para el inicio de semana
Hacia el lunes 2 de noviembre, el organismo prevé el ingreso de un frente frío de escasa actividad que desplazará gradualmente la masa de aire inestable, provocando un leve descenso de las temperaturas y una rotación de los vientos al sector sur/sudoeste.
Se recomienda a la población, navegantes y productores rurales mantenerse atentos a la actualización de los avisos y eventuales alertas meteorológicas de Inumet.