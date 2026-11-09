Copa AUF Uruguay: Nacional visita a Maldonado por un lugar en semifinales

Desde las 21:00 horas, el Estadio Domingo Burgueño Miguel será el escenario de un duelo decisivo entre el Deportivo Maldonado y el Club Nacional de Football, correspondiente a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay. Ambos conjuntos saltarán al campo de juego con sus alineaciones estelares en busca de dar un paso fundamental en el certamen.
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Caras y Caretas Diario
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Tras una semana sin actividad oficial y con la tranquilidad de que sus próximos compromisos por la penúltima fecha del Torneo Clausura se disputarán recién el próximo sábado, los cuerpos técnicos encabezados por Gabriel Di Noia (Deportivo Maldonado) y Daniel Carreño (Nacional) optaron por no reservar nada y poner en cancha lo mejor de su repertorio futbolístico.
La urgencia de la Anual y el boleto copero
Para Nacional, el encuentro de esta noche reviste un carácter de máxima prioridad. El conjunto tricolor atraviesa un momento donde la obtención del título se ha convertido en una vía indispensable para asegurar su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. Al encontrarse actualmente relegado en los puestos de vanguardia de la Tabla Anual a falta de pocas fechas para el cierre, la Copa AUF Uruguay representa un camino directo y vital en su aspiración de asegurar competencia internacional de peso. Sumar de a tres y avanzar en la Copa AUF Uruguay es un imperativo categórico en su lucha para enderezar el rumbo internacional.
El probable once de Nacional sería con Alexis Martin en el arco, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera; Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Luciano González y camilo Cándido; Tiziano Correa y Maximiliano Gómez.
El sueño rojiverde
Por su parte, el Deportivo Maldonado afronta el choque con un panorama institucional y deportivo sumamente auspicioso. Con el pasaje al torneo continental considerablemente más encaminado en la acumulada, el elenco rojiverde tiene ante sí una oportunidad histórica y dorada: la chance inmejorable de conquistar su primer título oficial en la máxima categoría del fútbol profesional uruguayo.
Con dos propuestas que prometen intensidad, jerarquía y buen fútbol, el choque en el Domingo Burgueño promete capturar la atención de todo el ambiente deportivo en una noche que puede empezar a definir el pulso del cierre de temporada.