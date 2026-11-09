Copa AUF Uruguay: Nacional visita a Maldonado por un lugar en semifinales

La urgencia de la Anual y el boleto copero

Para Nacional, el encuentro de esta noche reviste un carácter de máxima prioridad. El conjunto tricolor atraviesa un momento donde la obtención del título se ha convertido en una vía indispensable para asegurar su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. Al encontrarse actualmente relegado en los puestos de vanguardia de la Tabla Anual a falta de pocas fechas para el cierre, la Copa AUF Uruguay representa un camino directo y vital en su aspiración de asegurar competencia internacional de peso. Sumar de a tres y avanzar en la Copa AUF Uruguay es un imperativo categórico en su lucha para enderezar el rumbo internacional.