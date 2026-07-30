Alerta climática: ¿qué es el "Súper Niño" y cómo podría impactar en Uruguay?

¿Qué es el "Súper Niño» y cuáles son sus características?

El fenómeno de El Niño se produce por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Océano Pacífico ecuatorial. Mientras que un evento moderado registra incrementos de temperatura de entre 0.5 °C y 1 °C, un Súper Niño se caracteriza por una alteración térmica superior a los 2 °C y, en el escenario actual, proyecciones que alcanzan anomalías de entre 3 °C y 3.5 °C por encima de la media histórica.