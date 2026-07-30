Alerta climática: ¿qué es el "Súper Niño" y cómo podría impactar en Uruguay?

Impacto proyectado en el territorio uruguayo
Para Uruguay, la presencia de un Súper Niño cambia drásticamente el régimen pluviométrico y térmico en los próximos meses:
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Precipitaciones torrenciales y crecidas: El principal riesgo para el país se concentra en un aumento significativo del volumen y la frecuencia de las lluvias. Se anticipan precipitaciones muy por encima de los promedios climatológicos a partir de setiembre, con especial incidencia en las cuencas del norte y noreste del país.
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Riesgo de inundaciones y eventos severos: La saturación rápida de los suelos incrementa el peligro de desbordes en ríos y arroyos principales (como el Río Uruguay, Cuareim, Negro y Santa Lucía), además de favorecer la formación de temporales de viento y granizo.
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Repercusión en el sector agropecuario: Aunque el aporte hídrico permite recargar reservas tras períodos secos, el exceso continuo de agua genera pérdidas en cultivos de verano, dificultades en el manejo del ganado, barro en caminos rurales y aumento de enfermedades fúngicas.
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Temperaturas: Durante los meses invernales previos al pico del fenómeno, se observan temperaturas promedio superiores a lo habitual, seguidas por primaveras y veranos caracterizados por alta humedad.
Coordinación de prevención y contingencia
Frente a este escenario, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), en coordinación con las Intendencias Departamentales y los ministerios correspondientes, avanza en la preparación de protocolos de respuesta inmediata ante evacuaciones, cortes de rutas y daños en la infraestructura vial. Asimismo, los productores agropecuarios han comenzado a adaptar sus calendarios de siembra y limpieza de tajamares para mitigar las complicaciones del exceso hídrico.