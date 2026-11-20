En el noroeste y el suroeste se esperan precipitaciones y tormentas aisladas, con posibilidad de rachas fuertes asociadas a los fenómenos. En el noreste también se prevén tormentas, además de nieblas y neblinas. Para el centro-sur se anuncia un panorama similar, mientras que en el este la nubosidad y las condiciones de inestabilidad podrían intensificarse hacia la tarde y la noche. EL PAIS+1

Sábado 21: continúa la probabilidad de lluvias

La inestabilidad persistirá durante el sábado. Para el área metropolitana, Inumet pronostica una mínima de 16 °C y una máxima de 24 °C.

Durante la mañana se espera cielo nuboso, con probabilidad de precipitaciones, neblinas y bancos de niebla. En la tarde y la noche el cielo estará nuboso a cubierto, con nuevas precipitaciones probables.

El viento rotará del noreste al suroeste durante la primera parte del día, con velocidades de entre 10 y 30 km/h. Posteriormente, se prevé viento del sector sureste al noreste, también entre 10 y 30 km/h. Inumet+1

Domingo 22: posibles lluvias y viento con rachas de hasta 40 km/h

Para el domingo se mantendrá la posibilidad de precipitaciones en el área metropolitana. La temperatura oscilará entre los 16 °C de mínima y los 24 °C de máxima.

La mañana comenzará con cielo cubierto a nuboso y probabilidad de lluvias. Hacia la tarde y la noche se espera una disminución de la nubosidad, con períodos de cielo algo nuboso y algunos claros, aunque las precipitaciones todavía podrían presentarse.

El viento será del noreste al suroeste durante la mañana, con rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde y la noche se prevé una rotación del suroeste al sector este, con velocidades de entre 10 y 40 km/h. Inumet+1

Qué advierte MetSul sobre la región

El panorama de inestabilidad también aparece en los análisis meteorológicos para el sur de Brasil. MetSul advirtió este viernes sobre la posibilidad de lluvias localmente fuertes y tormentas aisladas en Rio Grande do Sul, con episodios que podrían incluir viento intenso y granizo.

La advertencia corresponde al territorio brasileño y no debe interpretarse como un pronóstico específico para Uruguay. Sin embargo, permite contextualizar la actividad atmosférica que afecta a la región durante estas jornadas.