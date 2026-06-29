Investigan homicidio de una mujer de 66 años en la Aguada

Hasta el lugar concurrieron funcionarios del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, junto a personal de Policía Científica, quienes realizaron las primeras pericias para intentar establecer cómo ocurrió el crimen y si existen indicios que permitan identificar al responsable.

La mujer vivía junto a su pareja, un hombre de 65 años, quien fue quien alertó a las autoridades. De acuerdo con la información inicial publicada en Subrayado, el hombre declaró que había salido de la vivienda y que, al regresar, encontró a la mujer fallecida en el patio, por lo que realizó una llamada al servicio de emergencias 911.

Por estas horas, los investigadores trabajan en la reconstrucción de los movimientos de la víctima y de las personas que pudieron haber ingresado o transitado por la zona en el momento del hecho. También se analizan eventuales registros de cámaras de seguridad del área y se toman declaraciones para esclarecer el caso.

La investigación permanece en curso y, hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre posibles hipótesis vinculadas al homicidio.