Nueva emergencia en Venezuela: fuertes lluvias provocan inundaciones y desbordamientos de ríos

El caudal de los ríos Chabasquén y Chabasquencito aumentó de forma significativa, mientras que las quebradas Los Guédez y La Escuelita 3 también se desbordaron, manteniendo en alerta a los organismos de emergencia. Hasta el momento se han acumulado 114 milímetros de lluvia, con precipitaciones que continúan de forma moderada.