Las intensas lluvias registradas desde las 05:00 de la madrugada (hora local) de este domingo provocaron graves inundaciones en el municipio de Unda, en la zona alta del estado Portuguesa, dejando más de 100 familias damnificadas, varias comunidades anegadas y daños severos en las principales vías de comunicación, según medios locales.
Al occidente del país
Nueva emergencia en Venezuela: fuertes lluvias provocan inundaciones y desbordamientos de ríos
Mientras Venezuela continúa las labores de recuperación tras los devastadores terremotos, las fuertes lluvias provocaron inundaciones y daños en distintos sectores de Chabasquén, municipio Unda.