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Terrible

Un hombre en situación de calle murió en el Prado

El cuerpo fue hallado en la puerta de una ferretería ubicada en la esquina de Ruy Barbosa y avenida Joaquín Suárez.

Un hombre en situación de calle murió este domingo.

Un hombre en situación de calle murió este domingo.
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Un hombre de 49 años fue encontrado sin vida este domingo en el barrio Prado, en Montevideo. El caso es investigado por la Policía, para establecer las causas del fallecimiento.

El cuerpo fue hallado en la puerta de una ferretería ubicada en la esquina de Ruy Barbosa y avenida Joaquín Suárez. En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó relevamientos para determinar si el hombre presentaba algún tipo de lesión.

No presentaba signos de violencia

Según información primaria, el cuerpo no presentaba signos de violencia. De todas formas, las actuaciones continúan y será la investigación la que determine las circunstancias de la muerte.

De acuerdo con comerciantes de la zona, el hombre se había acostado a dormir en ese lugar con una manta. Al notar que, tras varias horas, no se movía, dieron aviso a la Policía. Efectivos concurrieron al lugar y constataron que el hombre no tenía signos vitales.

La víctima no registraba antecedentes penales. Además, la Policía procura establecer si se trataba de una persona en situación de calle.

"Al momento tenemos la información de un fallecido en vía pública, sin datos verificados sobre las circunstancias. En el ámbito del SINAE estamos todos los organismos involucrados relevando información para determinar la trayectoria y situación en la que se encontraba la persona. También la Policía Nacional está investigando las circunstancias", señalaron desde el Ministerio de Desarrollo Social.

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