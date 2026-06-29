Un hombre en situación de calle murió en el Prado

De acuerdo con comerciantes de la zona, el hombre se había acostado a dormir en ese lugar con una manta. Al notar que, tras varias horas, no se movía, dieron aviso a la Policía. Efectivos concurrieron al lugar y constataron que el hombre no tenía signos vitales.

La víctima no registraba antecedentes penales. Además, la Policía procura establecer si se trataba de una persona en situación de calle.

"Al momento tenemos la información de un fallecido en vía pública, sin datos verificados sobre las circunstancias. En el ámbito del SINAE estamos todos los organismos involucrados relevando información para determinar la trayectoria y situación en la que se encontraba la persona. También la Policía Nacional está investigando las circunstancias", señalaron desde el Ministerio de Desarrollo Social.