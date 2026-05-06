Alta psiquiátrica para Moisés Martínez y audiencia confirmada para este jueves

A esto se suma un oficio remitido por la Dinama a la magistrada, que confirma la regularización del contador de UTE en la vivienda donde el joven cumple arresto domiciliario. Ese trámite era indispensable para instalar la baliza, un dispositivo electrónico que alerta si la persona sale del domicilio. Hasta ahora, solo funcionaba la tobillera electrónica.

En la resolución, la jueza remarcó que la audiencia resulta "fundamental" por dos motivos: para tratar los presuntos incumplimientos denunciados para lo cual asistirá un representante de Dinama y para abordar el estado de salud mental del imputado, tal como surge del propio informe hospitalario.

Condenado

Martínez fue condenado el 8 de abril a 12 años de prisión por el asesinato de su padre, ocurrido en mayo de 2025. Su defensa apeló la sentencia y, desde el 20 de abril, el joven permanece en arresto domiciliario total con monitoreo electrónico a la espera de una resolución sobre el recurso.

El caso cobró mayor visibilidad pública cuando las hermanas de Martínez relataron haber sufrido abusos por parte de su padre durante años. En ese contexto, la fiscal Sabrina Flores sostiene que el joven violó en al menos tres oportunidades las condiciones del arresto, según los registros de la tobillera.

El viernes pasado, Martínez debió ser trasladado a la policlínica de Capitán Tula tras haber ingerido psicofármacos, lo que su familia calificó como un intento de suicidio. Tras varios días de internación, el alta médica llegó este martes, allanando el camino para la audiencia del jueves.