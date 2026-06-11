Joven de 26 años fue imputado por intento de homicidio del policía en Nuevo Ellauri

Cómo fue el intento de homicidio al policía en Nuevo Ellauri

Según los primeros datos de la investigación, el policía fue abordado por este delincuente cuando se dirigía a su trabajo. El policía del INR recibió un disparo en un hombro, mientras que dos de los proyectiles impactaron en el chaleco antibalas que llevaba colocado, lo que a la postre le salvó la vida.

Tras el ataque a tiros, el rapiñero de 26 años le robó al uniformado el arma de reglamento -una pistola Glock-, y luego fugó.

Horas después, el arma robada al funcionario policial fue recuperada en el marco de un intenso operativo en la zona.

El imputado, que tiene un antecedente penal por rapiña, es hermano del adolescente de 17 años que fue imputado este miércoles 10 y enviado al Inisa por su rol como cómplice del intento de homicidio de su hermano mayor.

Durante los allanamientos posteriores al crimen, otro joven -de 20 años- fue detenido por desacato y luego fue condenado a cuatro meses de libertad a prueba por atentado agravado.