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Sociedad imputado | homicidio | Nuevo Ellauri

El tirador

Joven de 26 años fue imputado por intento de homicidio del policía en Nuevo Ellauri

Para los investigadores, el joven imputado fue el autor de los tiros. Por este caso, también fue imputado su hermano de 17 años, como cómplice.

Momento en el que el imputado dispara al policía por la espalda.

Momento en el que el imputado dispara al policía por la espalda.
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Por Redacción Caras y Caretas

Un joven de 26 años fue imputado por el intento de homicidio de un policía del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) cometido el lunes 11 al mediodía cuando el uniformado caminaba por Nuevo Ellauri y fue atacado a tiros por la espalda.

A pedido de la Fiscalía de Flagrancia de 16° Turno, la Justicia dispuso para el imputado prisión preventiva por 150 días mientras sigue la investigación, y a la espera de una sentencia definitiva.

Al joven se lo acusa de un intento de homicidio muy especialmente agravado, en reiteración real con un delito de porte de armas de fuego por reincidencia, porte de armas de fuego en lugar público, porte y tenencia de armas de fuego con signos alterados o suprimidos, tráfico de armas y un delito de desacato agravado.

Cómo fue el intento de homicidio al policía en Nuevo Ellauri

Según los primeros datos de la investigación, el policía fue abordado por este delincuente cuando se dirigía a su trabajo. El policía del INR recibió un disparo en un hombro, mientras que dos de los proyectiles impactaron en el chaleco antibalas que llevaba colocado, lo que a la postre le salvó la vida.

Tras el ataque a tiros, el rapiñero de 26 años le robó al uniformado el arma de reglamento -una pistola Glock-, y luego fugó.

Horas después, el arma robada al funcionario policial fue recuperada en el marco de un intenso operativo en la zona.

El imputado, que tiene un antecedente penal por rapiña, es hermano del adolescente de 17 años que fue imputado este miércoles 10 y enviado al Inisa por su rol como cómplice del intento de homicidio de su hermano mayor.

Durante los allanamientos posteriores al crimen, otro joven -de 20 años- fue detenido por desacato y luego fue condenado a cuatro meses de libertad a prueba por atentado agravado.

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