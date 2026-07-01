Jubilaciones: secretaria de ONAJPU explicó en qué consiste el 1% de aumento que rige desde julio

Recuperación del poder adquisitivo

La dirigente explicó que el 1% que comenzó a pagarse este mes corresponde al tramo pendiente del incremento negociado el año pasado. "Este 1% corresponde a la negociación del año pasado, que era el 3%, pero se dio el 2%, en julio del año pasado, y el 1% quedó para este año", indicó.

Al mismo tiempo, cuestionó el mecanismo aplicado durante la administración anterior, cuando los aumentos diferenciales eran absorbidos posteriormente por el ajuste de enero. "Los últimos cuatro años, hasta el 2024, ese aumento diferencial se descontaba después con el ajuste de cada mes de enero. ¿Esto qué hacía? Que se cobraba menos", señaló.

Según Ovelar, esa modalidad implicó una pérdida acumulada del poder adquisitivo para quienes perciben las jubilaciones más bajas. "No hubo recuperación", aseguró. Y añadió: "Estamos hablando de un 12% menos. Es importante".

En ese sentido, explicó que el incremento acumulado para las jubilaciones mínimas alcanza actualmente el 8,97%. "Al haber dejado ese 2% sin descontar, más el 5,97 %, estamos hablando de un 7,97% de aumento, más este 1% es un 8,97% a las jubilaciones mínimas. El tema es el costo de vida también", expresó.

Reunión con Oddone

Ovelar informó que ONAJPU mantendrá una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, prevista para este viernes, luego de que el encuentro inicialmente fijado fuera postergado por razones de agenda.

Según explicó, la organización buscará abrir una nueva negociación para definir el aumento diferencial correspondiente a este año. "Vamos a seguir conversando. Este mes de julio, lo que corresponde al año en curso, qué aumento se puede otorgar. La ONAJPU sigue reclamando un 3% y que no sea descontado", sostuvo.

Consultada sobre el escenario para esa negociación, la dirigente consideró que existen mejores condiciones de diálogo. "Por suerte ahora hay clima. Hay clima por lo menos de respeto. Y claro, entendemos la postura de cada ministerio, pero nuestro deber es seguir defendiendo hasta el último aliento a los jubilados y pensionistas, los adultos mayores y principalmente aquellos que menos tienen", afirmó.

Reclamos por el costo de vida y los préstamos sociales

Además del reclamo por un nuevo aumento diferencial, ONAJPU mantiene otras reivindicaciones vinculadas al costo de vida de las personas jubiladas. En ese marco, valoró las medidas anunciadas sobre el precio del supergás por considerar que benefician a buena parte de los pasivos. "Vemos con buenos ojos ahora la rebaja en cuanto al gas. Nuestros jubilados por lo general se calefaccionan y cocinan con supergás", indicó.

Sin embargo, insistió en que esas medidas por sí solas no alcanzan para compensar el alto costo de vida. "ONAJPU sigue insistiendo que es insuficiente, porque el Uruguay tiene un costo de vida alto. No estamos diciendo nada nuevo", manifestó.

La dirigente también hizo referencia a otro de los planteos de la organización: la reducción de la tasa de interés de los préstamos sociales destinados a la compra de lentes y audífonos.

Explicó que, una vez jubiladas, muchas personas dejan de acceder a esos beneficios a través del Banco de Previsión Social y deben financiarlos mediante créditos. "Cuando nos jubilamos perdemos ese beneficio de poder obtener los lentes, los audífonos, por parte del Banco de Previsión Social", señaló.

Agregó que, aunque la gratuidad universal no fue considerada viable en una primera instancia, ONAJPU entiende que reducir el costo financiero sería un avance. "Comencemos bajando esa tasa de interés en los préstamos sociales, que es un 19%, de 6 a 12 meses y un 19% de 18 a 24. Es plata para la gente", concluyó.