Rendición de Cuentas: la estrategia del FA para conseguir los dos votos que le faltan

Unas horas antes de que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, presentara en el Parlamento el proyecto de Rendición de Cuentas 2025, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se reunió con los diputados oficialistas de la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto para adelantarle algunos detalles de la iniciativa y conversar sobre la estrategia política para conseguir los votos que le faltan para la mayoría necesaria.

Sánchez presentó los números que el viernes el equipo económico detalló en el Consejo de Ministros que incluyen un recorte de US$ 10 millones en el Instituto Nacional de Colonización y otro de US$ 5 millones en tres años en el rubro viajes y protocolo.

Esas serán algunas de las fuentes para financiar las reasignaciones –que en total serán por US$ 46 millones– que buscan priorizar la seguridad, las personas en situación de calle y la educación. El resto de los recursos saldrán de la supresión de vacantes y la reducción de los gastos de funcionamiento por única vez.

A eso se le suman unos US$ 31 millones de aumento del gasto para la reforma del sistema de transferencias que implica un incremento promedio del 80%. Esos recursos saldrán de la revisión que el gobierno hizo de las exoneraciones a los autos eléctricos: a partir de los 19,000 dólares valor de importación empezarán a pagar IMESI de forma escalonada.

Faltan dos votos en diputados

Los legisladores del oficialismo intercambiaron con Sánchez sobre la estrategia política para conseguir los dos votos que le faltan al oficialismo en la Cámara de Diputados.

Uno de los asuntos que se trató en la reunión es que, a diferencia del Presupuesto, Cabildo Abierto se ha mostrado más lejos del gobierno e incluso el diputado cabildante Álvaro Perrone cuestionó directamente al equipo económico. “Ya no hay confianza porque el ministro (Oddone) nos mintió”, dijo en referencia a los cambios en el Fonasa anunciados en enero.

Cuando el gobierno presentó la ley de Presupuesto en el Parlamento el año pasado, el propio Sánchez había negociado con Perrone los votos para la Rendición de Cuentas 2024 y para la norma presupuestal.

Ahora el punto de partida es totalmente distinto. Desde Presidencia no se avanzó en la negociación con la oposición y quedará en manos de los diputados conseguir los votos que faltan.

En ese marco, el oficialismo confía en que la apuesta por las transferencias para la primera infancia –que es el único incremento de gasto que prevé el proyecto– permita llegar a acuerdos con el resto de los partidos. Durante la campaña electoral los distintos candidatos hablaron de priorizar la infancia y tratar de reducir la pobreza infantil.

El gobierno asegura que con estas transferencias se va a reducir en un 25% la pobreza monetaria de la franja etaria de 0 a 3 años y confía en que es un tema que va a permitir reunir consensos.

El gobierno tiene el desafío de conseguir los dos votos que le faltan para alcanzar la mayoría en Diputados y aunque sabe que el escenario es difícil, apuesta a que las prioridades establecidas sean acompañadas por la oposición.