Tras un operativo de la Brigada Departamental de Seguridad Rural de la Policía de Artigas montado en la ruta 30, dos ciudadanas argentinas fueron detenidas y una de ellas fue imputada por contrabando tras intentar ingresar al país, en una camioneta, un cargamento de 50 cajas de champagne.
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Una argentina fue imputada por ingresar un cargamento de 50 cajas de champagne de contrabando
Durante un operativo desarrollado en la ruta 30, la Policía de Artigas detuvo a dos argentinas que llevaban champagne de contrabando en una camioneta.