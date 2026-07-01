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Sociedad Argentina | champagne | imputada

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Una argentina fue imputada por ingresar un cargamento de 50 cajas de champagne de contrabando

Durante un operativo desarrollado en la ruta 30, la Policía de Artigas detuvo a dos argentinas que llevaban champagne de contrabando en una camioneta.

Cajas de champagne por las que fue imputada una argentina en Artigas.

Cajas de champagne por las que fue imputada una argentina en Artigas.

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Por Redacción Caras y Caretas

Tras un operativo de la Brigada Departamental de Seguridad Rural de la Policía de Artigas montado en la ruta 30, dos ciudadanas argentinas fueron detenidas y una de ellas fue imputada por contrabando tras intentar ingresar al país, en una camioneta, un cargamento de 50 cajas de champagne.

El operativo en Artigas

La Policía interceptó la camioneta que circulaba con destino a la ciudad de Buenos Aires (Argentina) y al inspeccionar el vehículo, según consignó Subrayado, los efectivos encontraron el cargamento de bebidas alcohólicas del que las mujeres carecían de documentación que acreditaran su adquisición o ingreso legal al país.

Decomisos e imputada por contrabando

La Dirección Nacional de Aduanas valoró lo incautado en $ 4 millones: el vehículo fue tasado en $ 2,2 millones y la mercadería incautada en $ 1,8 millones.

Una de las mujeres detenidas fue liberada tras declarar en la Fiscalía, pero para la otra ciudadana argentina se dispuso la formalización de la investigación y fue imputada por un delito de contrabando, con medidas cautelares por 60 días.

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