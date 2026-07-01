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Mundial |

merecida segunda oportunidad

Uruguayos que siguen en el Mundial: FIFA designó a Tejera para los dieciseisavos de final

El árbitro uruguayo, que estará junto a Carlos Barreiro y Nicolás Tarán, arbitrará el partido de este viernes entre Australia y Egipto.

Gustavo Tejera tendrá su segundo partido en el Mundial.

Gustavo Tejera tendrá su segundo partido en el Mundial.
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Luego de haber sorteado sin dificultades este encuentro, Tejera volverá a salir a escena para impartir justicia en el partido que jugarán Australia ante Egipto. Junto a él, lo acompañarán nuestros compatriotas Carlos Barreiro y Nicolás Tarán, mientras que el 4to y 5to árbitro serán los suizos Sandro Schaerer y Stephane de Almeida.

El partido entre Australia y Egipto, se disputará este viernes a las 15:00 horas en el AT&T Stadium de la ciudad de Arlington, en Dallas (Estados Unidos) y marcará la segunda presencia de la terna uruguaya en el Mundial.

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