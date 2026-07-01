Lentamente vamos llegando al final de los dieciseisavos de final del Mundial, instancia en el que la FIFA decidió otorgarle un segundo partido al árbitro uruguayo, Gustavo Tejera, quien cumplió de correcta manera su labor en el partido entre México y Corea del Sur por la fase de grupos.
merecida segunda oportunidad
Uruguayos que siguen en el Mundial: FIFA designó a Tejera para los dieciseisavos de final
El árbitro uruguayo, que estará junto a Carlos Barreiro y Nicolás Tarán, arbitrará el partido de este viernes entre Australia y Egipto.