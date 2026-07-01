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Sociedad cárcel | menor | hombre

Fuga y menor tomada de rehén

Hombre fugó de cárcel de Colonia y se atrincheró con una menor que secuestró: ya fue detenido

Luego de varias horas de tensión, sobre la medianoche del martes fue detenido en Colonia del Sacramento el hombre que había fugado de la cárcel el domingo.

Horas de tensión en Colonia por fuga de criminal que secuestró a adolescente de 14 años.

Horas de tensión en Colonia por fuga de criminal que secuestró a adolescente de 14 años.

 Willy Roy
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Por Redacción Caras y Caretas

Un hombre de 41 años que estaba privado de libertad en la cárcel de Piedra de los Indios (Colonia) fugó el pasado domingo 28 de junio del establecimiento penitenciario y el martes se atrincheró junto a una menor de 14 años (que había tomado de rehén) en una casa del barrio Los Nogales de Colonia del Sacramento.

Hombre fugado fue detenido tras varias horas de tensión

Según informó el periodista local Willy Roy, en el lugar “hubo mucha tensión, con familiares y gente del lugar”.

Finalmente, luego de varias horas de negociación en la que participaron fuerzas especiales de la Policía, los efectivos ingresaron a la vivienda y lograron reducir al prófugo que fue puesto de nuevo a disposición de la Justicia.

En tanto, la víctima -tomada de rehén por el hombre-, fue derivada al Hospital de Colonia, donde fue asistida.

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