Un hombre de 41 años que estaba privado de libertad en la cárcel de Piedra de los Indios (Colonia) fugó el pasado domingo 28 de junio del establecimiento penitenciario y el martes se atrincheró junto a una menor de 14 años (que había tomado de rehén) en una casa del barrio Los Nogales de Colonia del Sacramento.
Fuga y menor tomada de rehén
Hombre fugó de cárcel de Colonia y se atrincheró con una menor que secuestró: ya fue detenido
Luego de varias horas de tensión, sobre la medianoche del martes fue detenido en Colonia del Sacramento el hombre que había fugado de la cárcel el domingo.