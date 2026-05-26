Orsi reafirma prioridades del gobierno y apunta a reforzar la seguridad con más recursos

“El Ministerio del Interior precisa recursos, esto funciona siempre así. Los ministros piden recursos y el de Economía tiene que buscar la forma de cumplir con lo que nos habíamos comprometido”, señaló Orsi al ser consultado por los periodistas.

El presidente explicó además que el Poder Ejecutivo trabaja en una reasignación presupuestal para atender las áreas consideradas prioritarias. “Hay que reasignar recursos y buscar alguno más”, indicó.

La capacidad de gestión del Estado

Durante sus declaraciones, Orsi remarcó que la discusión presupuestal no pasa únicamente por el dinero disponible, sino también por la capacidad de gestión del Estado. Como ejemplo, mencionó la problemática de las personas en situación de calle. “Yo no sé si es solo un tema de plata. Es levantar la cabeza, hacer mejor las cosas y racionalizar”, expresó. Según dijo, el desafío pasa por lograr mayor flexibilidad dentro de la administración pública para trasladar recursos hacia los sectores más urgentes.

El mandatario sostuvo que el gobierno tiene definidas tres prioridades centrales para esta etapa, la seguridad, la infancia y la atención a las personas en situación de calle. “Hay que tener claro las prioridades”, insistió.