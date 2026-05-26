El presidente de la República, Yamandú Orsi, mantuvo este lunes una reunión con los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, del Interior, Carlos Negro, y de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en el marco de las negociaciones vinculadas a la próxima Rendición de Cuentas y la definición de prioridades presupuestales del gobierno.
Luego del triple homicidio
Orsi reafirma prioridades del gobierno y apunta a reforzar la seguridad con más recursos
Orsi aseguró que el Ministerio del Interior necesita más recursos y ratificó que la seguridad, la infancia y la situación de calle son prioridades.