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Política Orsi | prioridades | recursos

Luego del triple homicidio

Orsi reafirma prioridades del gobierno y apunta a reforzar la seguridad con más recursos

Orsi aseguró que el Ministerio del Interior necesita más recursos y ratificó que la seguridad, la infancia y la situación de calle son prioridades.

Orsi se reunió con los ministros de Economía, Interior y Trabajo.

Orsi se reunió con los ministros de Economía, Interior y Trabajo.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, mantuvo este lunes una reunión con los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, del Interior, Carlos Negro, y de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en el marco de las negociaciones vinculadas a la próxima Rendición de Cuentas y la definición de prioridades presupuestales del gobierno.

Tras el encuentro, Orsi se refirió a la necesidad de reforzar económicamente al Ministerio del Interior, luego del triple homicidio ocurrido en el Cerro, un hecho que volvió a instalar el debate sobre la seguridad pública y la capacidad de respuesta del Estado.

Más recursos

“El ministro del Interior tiene la ventaja de tener un plan, y sobre ese plan se tiene que construir el resto”, afirmó el mandatario en rueda de prensa. En ese sentido, sostuvo que para avanzar en las medidas previstas se requieren más recursos y coordinación entre las distintas áreas del gobierno.

“El Ministerio del Interior precisa recursos, esto funciona siempre así. Los ministros piden recursos y el de Economía tiene que buscar la forma de cumplir con lo que nos habíamos comprometido”, señaló Orsi al ser consultado por los periodistas.

El presidente explicó además que el Poder Ejecutivo trabaja en una reasignación presupuestal para atender las áreas consideradas prioritarias. “Hay que reasignar recursos y buscar alguno más”, indicó.

La capacidad de gestión del Estado

Durante sus declaraciones, Orsi remarcó que la discusión presupuestal no pasa únicamente por el dinero disponible, sino también por la capacidad de gestión del Estado. Como ejemplo, mencionó la problemática de las personas en situación de calle. “Yo no sé si es solo un tema de plata. Es levantar la cabeza, hacer mejor las cosas y racionalizar”, expresó. Según dijo, el desafío pasa por lograr mayor flexibilidad dentro de la administración pública para trasladar recursos hacia los sectores más urgentes.

El mandatario sostuvo que el gobierno tiene definidas tres prioridades centrales para esta etapa, la seguridad, la infancia y la atención a las personas en situación de calle. “Hay que tener claro las prioridades”, insistió.

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