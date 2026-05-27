Cesaron al jefe de la Zona IV de la Policía de Montevideo

En las últimas horas del domingo se registró una balacera en el Cerro que dejó a tres personas muertas. El ataque armado ocurrió a las 22:00 horas sobre una casa ubicada en las calles Egipto y Estados Unidos. Allí, según informó la Policía, un grupo de delincuentes llegó en un vehículo particular y comenzó a disparar contra la vivienda.

El ministro del Interior, Carlos Negro, definió como "masacre" el caso, cuando fue consultado en la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores. Negro afirmó que es considerada una "zona candente", dada la "problemática de bandas criminales", en la que el ministerio ya está trabajando. Pero aclaró que los últimos acontecimientos son "muy del momento" y serán analizados para tomar "las decisiones que haya que tomar".