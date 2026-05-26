Orsi condecoró a los nuevos contralmirantes de la Armada y visitó simulador

Por su parte, el comandante en jefe de la Armada Nacional, José Luis Elizondo, entregó la espada de oficial almirante y la Medalla 15 de Noviembre de 1817 a los nuevos oficiales.

La espada, réplica de la que portaba el capitán de fragata Ramiro Jouan, destacado militar e historiador naval uruguayo, representa la tradición de su entrega y es un símbolo de autoridad para quienes ascienden a la jerarquía de contralmirante.

En tanto, la medalla evoca el día en que el prócer José Gervasio Artigas otorgó la primera patente de corso, fecha que la Armada considera la de su creación.

Orsi visitó el simulador de la Escuela Naval

Tras la ceremonia, el mandatario recorrió las instalaciones de la Escuela Naval y conoció el centro de simulación que se utiliza en el proceso de formación de los oficiales de la Armada.

El simulador ofrece la posibilidad de adiestrarse en diversos escenarios y tipos de buques, además de ejecutar simulaciones de proyectos de infraestructura portuaria, probando ser una herramienta de planificación esencial para el desarrollo del país.