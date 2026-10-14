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¿Qué país de América Latina tendría dos años consecutivos de recesión, según el FMI?

El informe de perspectivas económicas del FMI proyecta dos años de contracción para una economía de América Latina, a contramano del resto de la región.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que una economía de América Latina y el Caribe registre una contracción tanto en 2026 como en 2027, en un escenario en el que el resto de la región mantendría tasas de crecimiento positivas. Se trata de Bolivia, cuyo producto interno bruto (PIB) caería 3% este año y 1,5% el próximo, según las proyecciones difundidas por el organismo en su informe Perspectivas de la Economía Mundial de octubre.

Las estimaciones sitúan al país sudamericano como el único de la región que tendría un crecimiento negativo en ambos años. Al mismo tiempo, el FMI prevé una expansión promedio de 2,3% para América Latina y el Caribe en 2026 y de 2,5% en 2027, aunque advierte sobre las dificultades que enfrenta la economía internacional.

El panorama también incluye un nuevo aumento de la inflación boliviana. El organismo estima que la variación promedio de los precios bajará de 19,5% en 2025 a 12,7% en 2026, pero volverá a subir hasta 15,8% en 2027.

Las perspectivas del FMI coinciden con las del Banco Mundial, que la semana anterior proyectó una contracción de 2,8% para la economía de Bolivia en 2026, lo que supondría el desempeño más desfavorable de América Latina durante ese año.

Haití también enfrenta un escenario económico complejo. Según las estimaciones del Banco Mundial mencionadas en el informe original, el país caribeño registraría una caída de 1,5% de su economía en 2026.

El caso de Brasil

En contraste, Brasil mantendría un crecimiento positivo, aunque con una desaceleración. El FMI proyecta que su economía se expandirá 2,2% en 2026 y 1,9% en 2027, en un contexto marcado por las condiciones monetarias restrictivas y la reducción del estímulo fiscal.

A escala internacional, el organismo advierte que las tensiones geopolíticas, incluida la guerra en Oriente Medio, y las dificultades en el suministro de energía encarecen los costos de producción y transporte. A esos factores se suman los riesgos asociados al fenómeno climático de El Niño, que podría provocar sequías e inundaciones, afectar la producción agrícola y presionar al alza los precios internacionales de los alimentos.

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