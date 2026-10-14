El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que una economía de América Latina y el Caribe registre una contracción tanto en 2026 como en 2027, en un escenario en el que el resto de la región mantendría tasas de crecimiento positivas. Se trata de Bolivia, cuyo producto interno bruto (PIB) caería 3% este año y 1,5% el próximo, según las proyecciones difundidas por el organismo en su informe Perspectivas de la Economía Mundial de octubre.
Informe
¿Qué país de América Latina tendría dos años consecutivos de recesión, según el FMI?
El informe de perspectivas económicas del FMI proyecta dos años de contracción para una economía de América Latina, a contramano del resto de la región.