¿Qué país de América Latina tendría dos años consecutivos de recesión, según el FMI?

Las perspectivas del FMI coinciden con las del Banco Mundial, que la semana anterior proyectó una contracción de 2,8% para la economía de Bolivia en 2026, lo que supondría el desempeño más desfavorable de América Latina durante ese año.

Haití también enfrenta un escenario económico complejo. Según las estimaciones del Banco Mundial mencionadas en el informe original, el país caribeño registraría una caída de 1,5% de su economía en 2026.

El caso de Brasil

En contraste, Brasil mantendría un crecimiento positivo, aunque con una desaceleración. El FMI proyecta que su economía se expandirá 2,2% en 2026 y 1,9% en 2027, en un contexto marcado por las condiciones monetarias restrictivas y la reducción del estímulo fiscal.

A escala internacional, el organismo advierte que las tensiones geopolíticas, incluida la guerra en Oriente Medio, y las dificultades en el suministro de energía encarecen los costos de producción y transporte. A esos factores se suman los riesgos asociados al fenómeno climático de El Niño, que podría provocar sequías e inundaciones, afectar la producción agrícola y presionar al alza los precios internacionales de los alimentos.