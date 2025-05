La obesidad es una grave causa de enfermedades y muertes en Uruguay

La situación se torna más dramática si se considera que uno de cada cuatro niños tiene sobrepeso u obesidad.

“El problema es que la obesidad es una enfermedad en sí misma pero además es un factor de riesgo de otras enfermedades como la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y también hay evidencia en distintos tipos de cáncer”, añadió.

Skapino recalcó que se trata de un factor de riesgo no metabólico para las enfermedades transmisibles más prevalentes a nivel nacional.

“Se come muy mal”

“En Uruguay se come muy mal. Las encuestas de 2006 y 2013 lo demostraron. Lo más preocupante es el bajo consumo de fruta y verdura, muy por debajo de las 5 porciones recomendadas. En 2006 el 85% de los uruguayos no las consumía, y en 2013 subió a 91%. A ello hay que sumar como factor de riesgo el sobreagregado de sodio (agregar sal después de la cocción a las comidas), que creció del 28% al 30%”, observó.

La experta en nutrición recordó que, cuando hablamos de 5 porciones, estamos hablando de 400 gramos en total, o sea el equivalente a dos frutas y a dos o tres verduras, lo que no representa una gran cantidad.

Otros factores de riesgo son los azúcares refinados, la calidad de las grasas, que están mucho en los productos industrializados y ello se refleja en los factores de riesgo de las enfermedades no prevalentes en las que la alimentación juega un rol muy importante.

La profesional se refirió también al exiguo efecto de algunas dietas de moda-

“Nosotros no usamos la palabra dieta porque eso es algo que empieza y termina en un periodo determinado y que puede aplicarse a un problema de salud digestiva, lo importante es ir cambiando hábitos que indirectamente lleven a bajar de peso. Si no es un hábito que se puede mantener en el tiempo no sirve porque termina y después revierte”, reveló.

Nueva medicación

La llegada de nuevos medicamentos para bajar de peso generó mucha expectativa en los últimos meses, sobre todo por los resultados que mostró su aplicación en otros países. En febrero de este año el MSP informó que el medicamento ha sido registrado y aprobado en Uruguay por la cartera.

Estela Skapino dijo al respecto que se trata de un medicamento inyectable que se diseñó para la diabetes pero se le encontraron efectos secundarios para combatir la obesidad. “Los pacientes bajaban el perfil metabólico respecto a la diabetes pero también bajaban de peso porque tiene efecto a nivel del apetito”, señaló.

Advirtió sin embargo que “no es una droga mágica, ya que sus efectos duran mientras se la suministra. Si la persona no aprende a comer diferente una vez que deja esta medicación vuelve a aumentar si no cambió los hábitos. Tiene también algunos efectos secundarios a nivel digestivo porque puede producir nauseas, diarreas, vómitos y la personas la dejan y recuperan el peso”.

“Otro posible riesgo es la pérdida de masa muscular porque los descensos son bruscos y debería haber un fuerte consumo de proteína y actividad física para poder mantener una masa muscular estable ya que esta tiene múltiples beneficios que no se pueden perder. Es una medicación que ayuda. Los estudios muestran un descenso máximo de entre un 20% y un 22% de peso”,remarcó.

Por último subrayó que más allá de no tener efectos mágicos, se trata de una herramienta para aprovechar a cambiar la calidad de la alimentación y para mantener el peso una vez que se deja de utilizar la droga.

.