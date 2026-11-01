La visita del papa: ¿por qué la Iglesia pide dinero al pueblo para financiarla y en qué lo gastará?

"Venimos desarrollando una campaña uno a uno, con empresas, con personas particulares pidiéndole donaciones", contó. A esa estrategia se sumaron las colectas realizadas durante las misas y las jornadas nacionales del sábado 12 y domingo 13 de setiembre, en las que se convocó a la ciudadanía a realizar aportes para financiar la visita.

Actualmente, uno de los principales instrumentos de recaudación es la rifa denominada "Una Gran Alegría", que tiene una emisión de 40.000 números. Según explicó Regent, si se vendieran todos los boletos, se podrían recaudar US$ 2 millones. De ese monto, aproximadamente US$ 500.000 corresponden a gastos vinculados con los premios y el funcionamiento de las plataformas. El integrante del equipo destacó que la rifa permite que "muchísima gente, con aportes pequeños, haga realidad que León XIV sea invitado por todos los uruguayos", expresó.

Consultado sobre los cuestionamientos que genera el pedido de dinero a la población, teniendo en cuenta los recursos económicos del Vaticano, Regent explicó que la lógica responde a la condición de anfitriona de la Iglesia uruguaya. "El papa no dice me voy a dar una vuelta por Uruguay, sino que la Iglesia uruguaya invita al papa", sostuvo. En ese sentido, señaló que cuando un pontífice visita un país, la Iglesia local debe hacerse cargo de los gastos necesarios para recibirlo, una responsabilidad que también asumen las iglesias de los demás países que integran su recorrido.

Por otro lado, Regent sostuvo que la convocatoria a colaborar también se dirige a personas que no son católicas. Según relató, durante la campaña se encontraron con ciudadanos que, aun sin compartir esa creencia, manifestaron su interés en apoyar la iniciativa por la importancia que atribuyen al mensaje del pontífice y a su presencia en Uruguay. "Hay personas que nos dicen 'yo no soy creyente, pero me parece fenomenal el mensaje del papa. Me parece que en este momento necesitamos mensajes desde un punto de vista espiritual o moral'. Entonces, como les parece bien, quieren que salga bien, y apoyan".

En ese sentido, Regent consideró que la visita tendrá una dimensión que trasciende lo religioso, por la proyección internacional que puede representar para el país. "Quizá es el gran evento que va a tener el país en términos de proyección internacional", valoró.

En qué se invertirán los fondos

Regent detalló que los recursos estarán destinados principalmente a cubrir los costos de los tres grandes acontecimientos previstos durante la visita: el encuentro en el Estadio Centenario, las actividades en Paysandú y el evento en Florida.

En el caso del Centenario, recordó que tiene una capacidad para más de 60.000 personas, por lo que requiere una gran logística. Es necesario instalar equipamiento, pantallas, montar un escenario y activar dispositivos de seguridad. En Paysandú, donde la actividad se desarrollará en la vía pública, los costos también serán elevados. Una situación similar se presenta en Florida, donde el encuentro tendrá lugar en una plaza.

A esos montajes se suman otros gastos vinculados con la organización. Entre ellos mencionó la vestimenta de los voluntarios, que debe cumplir determinadas características por razones de seguridad, y así como el alojamiento y los traslados del pontífice y toda su comitiva.

También señaló que la agenda incluye desplazamientos que requieren una logística particular, como el viaje en avión hasta Paysandú, además del montaje previsto para la actividad en Casavalle. A esto se agregan los costos de trasladar parte del equipamiento entre los distintos escenarios, lo que obliga a desarmarlo y volver a instalarlo en tiempos reducidos.

Optimismo por la respuesta a la rifa

La rifa Una Gran Alegría se comercializa de forma virtual a través del sitio papaleonuruguay.uy Allí se puede elegir un número y realizar el pago con tarjeta de crédito o mediante redes de cobranza como Abitab y Redpagos. En este último caso, el número queda reservado durante 24 horas y se confirma una vez realizado el pago.

Además, la organización comenzó a disponer de voluntarios con teléfonos para vender los números durante los distintos eventos. La rifa se sorteará el 8 de diciembre y, según indicó Regent, se prodrá seguir comprando hasta esa fecha.

En cuanto al avance de la recaudación, Regent aseguró que las respuestas han sido positivas y que existe optimismo respecto a la posibilidad de reunir los fondos necesarios.

Durante la entrevista, estimó que se habían vendido alrededor de 8.000 números de la rifa, lo que representaría unos US$ 400.000, es decir, aproximadamente el 20% de la emisión total. Aclaró que parte de los premios ya está cubierta, tanto por aportes económicos como por donaciones. "Es más que razonable que lleguemos", sostuvo.