Elecciones en EE.UU: el papa León XIV es el primer sumo pontífice en votar

El Papa León XIV ejerció su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos, al igual que lo ha hecho “cada vez que ha tenido la oportunidad” confirmó el Vaticano. “En consonancia con esta consolidada práctica de participación cívica, el Papa ha enviado su papeleta electoral por correo a Chicago”, agregaron.

“Durante los años en que residió en Perú, ejerció su derecho al voto cada vez que tuvo la oportunidad de hacerlo”, sostuvo la sede de la Iglesia Católica. El papa expresó su convicción respecto “al derecho y al deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”, resaltaron.

¿Qué se define?

“Según la legislación de Illinois, cualquier persona puede votar por correo si así lo desea, en virtud de una ley denominada Uocava (Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act), que permite votar a los ciudadanos estadounidenses que residen en el extranjero”, aclararon.

“Las elecciones de mitad de legislatura son las elecciones generales de Estados Unidos que se celebran cada cuatro años, dos años después de las elecciones presidenciales. Tienen lugar a mitad del mandato de cuatro años del presidente en ejercicio; no sirven para elegir al presidente, sino para determinar qué partido liderará el Congreso de Estados Unidos”, resaltó el Vaticano.