Así es el "papacóptero" que presentó Perú para León XIV.

La Fuerza Aérea de Perú mostró el helicóptero que va a transportar al pontífice de la iglesia católica durante su visita al país andino del 11 al 16 de noviembre, nación en la que León XIV vivió cerca de 40 años.
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La aeronave MI-17, que fue nombrada popularmente como 'Papacóptero', transportará al papa y su comitiva, incluido el trayecto entre Chiclayo y Cajamarca (norte), que durará entre 30 y 40 minutos. Para garantizar su comodidad contará con adaptaciones especiales.
El operativo incluirá otros helicópteros para seguridad y evacuaciones médicas, así como un avión ambulancia. Las aeronaves también estarán disponibles durante la misa multitudinaria prevista para el 16 de noviembre en Lima.
(Vía Sputnik)