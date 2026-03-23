Lavalleja lanzó la temporada otoño-invierno 2026 con récord de convocatoria

Con una destacada convocatoria en la Plaza Libertad de Minas, el departamento de Lavalleja realizó el lanzamiento oficial de su temporada turística otoño-invierno 2026, marcando un hito en su estrategia de promoción. La actividad reunió a autoridades nacionales, departamentales y representantes del sector turístico, consolidando la apuesta por posicionar a Minas como destino clave en el calendario nacional.
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Por primera vez, el lanzamiento se desarrolló en el propio territorio, dejando atrás las tradicionales presentaciones en Punta del Este. Esta decisión responde a una política que busca fortalecer la identidad local y destacar los atractivos naturales y culturales del departamento.
Una estrategia centrada en el territorio
El evento contó con la presencia de autoridades como la secretaria general Arianna Bentos y representantes del Ministerio de Turismo, quienes destacaron la importancia de descentralizar la promoción y generar mayor visibilidad del destino. Desde la administración departamental se subrayó que este cambio permite poner en valor las sierras de Minas como un producto turístico en sí mismo, ideal para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y experiencias auténticas.
La iniciativa apunta a captar tanto al turismo interno como a visitantes internacionales, en una temporada considerada clave para el desarrollo económico local.
Agenda diversa para todo el año
Durante la presentación se difundió un amplio cronograma de actividades que se extenderá desde marzo hasta setiembre. La programación incluye eventos deportivos como la SCOTT Marathon y competencias de trail running, así como propuestas culturales destacadas como Minas y Abril y la Fiesta del Alfajor.
Además, celebraciones tradicionales, festivales y encuentros temáticos completan una oferta pensada para todos los públicos. Entre ellas se destacan la peregrinación al Santuario del Verdún, festivales criollos y actividades vinculadas al arte y la diversidad.
Con esta nutrida agenda, Lavalleja busca consolidarse como un destino turístico atractivo durante todo el año, impulsando el crecimiento del sector y fortaleciendo su identidad regional.