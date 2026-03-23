Lavalleja lanzó la temporada otoño-invierno 2026 con récord de convocatoria

La iniciativa apunta a captar tanto al turismo interno como a visitantes internacionales, en una temporada considerada clave para el desarrollo económico local.

Agenda diversa para todo el año

Durante la presentación se difundió un amplio cronograma de actividades que se extenderá desde marzo hasta setiembre. La programación incluye eventos deportivos como la SCOTT Marathon y competencias de trail running, así como propuestas culturales destacadas como Minas y Abril y la Fiesta del Alfajor.

Además, celebraciones tradicionales, festivales y encuentros temáticos completan una oferta pensada para todos los públicos. Entre ellas se destacan la peregrinación al Santuario del Verdún, festivales criollos y actividades vinculadas al arte y la diversidad.

Con esta nutrida agenda, Lavalleja busca consolidarse como un destino turístico atractivo durante todo el año, impulsando el crecimiento del sector y fortaleciendo su identidad regional.