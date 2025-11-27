Lavalleja refuerza la descentralización educativa y acerca la UTEC al interior del departamento

La Intendencia ha definido como prioridad participar activamente en la expansión departamental de la universidad tecnológica, entendiendo que la educación, el talento y la innovación no deben concentrarse únicamente en la capital departamental. “Acercar la universidad al interior implica más oportunidades y más futuro para nuestros jóvenes, pero también más herramientas para que nuestras ciudades crezcan y fortalezcan su tejido productivo”, coincidieron representantes de ambas instituciones.

La descentralización como foco de Lavalleja

El proceso continuará en las próximas semanas con nuevas instancias de trabajo y coordinación. Para la actual administración, este camino se enmarca en una visión estratégica: un Lavalleja que moderniza su gestión pública, descentraliza oportunidades y promueve el desarrollo desde cada punto del territorio.