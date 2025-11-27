Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Lavalleja | UTEC | Universidad

Más oportunidades

Lavalleja refuerza la descentralización educativa y acerca la UTEC al interior del departamento

La Intendencia de Lavalleja y la Universidad Tecnológica (UTEC) dieron un nuevo paso en su estrategia conjunta para ampliar el acceso a la educación terciaria en todo el territorio departamental.

José Batlle y Ordoñez - Lavalleja

José Batlle y Ordoñez - Lavalleja

 Foto: Intendencia de Lavalleja
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Este martes, autoridades de la Intendencia de Lavalleja y la Universidad Tecnológica (UTEC) realizaron una recorrida de trabajo por los municipios de José Batlle y Ordóñez y José Pedro Varela, con el objetivo de identificar oportunidades para llevar propuestas formativas al interior y fortalecer allí el desarrollo académico y productivo.

La delegación estuvo integrada por el coordinador de Descentralización y Municipios, Daniel Urquiola, y el director de UTEC Este, Ezequiel Alemán, quienes se reunieron con el alcalde de Batlle y Ordóñez, Conrado da Cunha, y con la alcaldesa de José Pedro Varela, Rosario Pereira. También participaron Cecilia Sassi, en representación de la Fundación Lavalleja Innova, el director de Comunicación de la Intendencia, Santiago Castro, así como referentes de los liceos Amalia Sobera de Varela y Salvador Fernández de Batlle, y de la UTU de Varela.

Nuevas demandas educativas

Durante los encuentros, las autoridades intercambiaron sobre la realidad de cada comunidad, las necesidades del sector productivo y las demandas educativas de los jóvenes. Esos insumos —destacaron— son clave para orientar una oferta académica pertinente y alineada con las dinámicas de desarrollo de cada localidad, en consonancia con el modelo territorial de la UTEC.

La Intendencia ha definido como prioridad participar activamente en la expansión departamental de la universidad tecnológica, entendiendo que la educación, el talento y la innovación no deben concentrarse únicamente en la capital departamental. “Acercar la universidad al interior implica más oportunidades y más futuro para nuestros jóvenes, pero también más herramientas para que nuestras ciudades crezcan y fortalezcan su tejido productivo”, coincidieron representantes de ambas instituciones.

La descentralización como foco de Lavalleja

El proceso continuará en las próximas semanas con nuevas instancias de trabajo y coordinación. Para la actual administración, este camino se enmarca en una visión estratégica: un Lavalleja que moderniza su gestión pública, descentraliza oportunidades y promueve el desarrollo desde cada punto del territorio.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar