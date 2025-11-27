Este martes, autoridades de la Intendencia de Lavalleja y la Universidad Tecnológica (UTEC) realizaron una recorrida de trabajo por los municipios de José Batlle y Ordóñez y José Pedro Varela, con el objetivo de identificar oportunidades para llevar propuestas formativas al interior y fortalecer allí el desarrollo académico y productivo.
Más oportunidades
Lavalleja refuerza la descentralización educativa y acerca la UTEC al interior del departamento
La Intendencia de Lavalleja y la Universidad Tecnológica (UTEC) dieron un nuevo paso en su estrategia conjunta para ampliar el acceso a la educación terciaria en todo el territorio departamental.