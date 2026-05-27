El gobierno presentó esta semana “Libertad Segura”, programa piloto orientado a acompañar a personas liberadas del sistema penitenciario, con el objetivo de reducir la reincidencia. La iniciativa alcanzará a 300 hombres y 50 mujeres durante un año. Según explicó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el objetivo es "romper el círculo vicioso de pobreza, violencia y delito".
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"Libertad Segura": plan piloto del gobierno para reducir reincidencia carcelaria
La iniciativa "Libertad Segura" comenzará dentro de las cárceles y buscará facilitar la reinserción social y laboral de exreclusos durante dos años.