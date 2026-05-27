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Sociedad

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"Libertad Segura": plan piloto del gobierno para reducir reincidencia carcelaria

La iniciativa "Libertad Segura" comenzará dentro de las cárceles y buscará facilitar la reinserción social y laboral de exreclusos durante dos años.

Libertad Segura comenzará dentro de las cárceles y buscará facilitar la reinserción social y laboral de exreclusos durante dos años.

Libertad Segura comenzará dentro de las cárceles y buscará facilitar la reinserción social y laboral de exreclusos durante dos años.

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El gobierno presentó esta semana “Libertad Segura”, programa piloto orientado a acompañar a personas liberadas del sistema penitenciario, con el objetivo de reducir la reincidencia. La iniciativa alcanzará a 300 hombres y 50 mujeres durante un año. Según explicó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el objetivo es "romper el círculo vicioso de pobreza, violencia y delito".

Planes sociales

El programa comenzará antes de la liberación, dentro de las cárceles, mediante un proceso de preparación del egreso. Allí se trabajará en la regularización de documentación, acceso a carné de salud, capacitación, elaboración de perfiles laborales y diseño de planes personalizados para cada participante. Una vez fuera del sistema penitenciario, los beneficiarios recibirán durante tres meses una Tarjeta Uruguay Social de $5.000, boletos de transporte, vestimenta, un celular con recarga y apoyo habitacional en los casos en que no cuenten con un lugar donde vivir.

Además, accederán a un empleo protegido en organismos públicos durante un año, acompañado de seguimiento sociolaboral, atención en salud y apoyo psicosocial. Posteriormente, el programa buscará facilitar la inserción en el sector privado formal mediante subsidios e intermediación laboral.

Coordinación interinstitucional

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, señaló en diálogo con el programa En Perspectiva que la OPP tendrá un rol de coordinación y evaluación en esta etapa inicial.

“La idea no es que la OPP se eternice en este rol, sino construir un piloto que permita una primera etapa de implementación, seguimiento y evaluación”, indicó Arim. Según explicó, el diseño surgió a partir de una solicitud del Ministerio del Interior para coordinar políticas que hasta ahora funcionaban de forma fragmentada en torno al egreso carcelario.

El jerarca sostuvo además que el objetivo es integrar herramientas vinculadas a salud, identidad y empleo en un mismo programa para mejorar las oportunidades de reinserción de las personas liberadas. “Libertad Segura” se suma a otras iniciativas ya existentes, como el programa “Liberados” impulsado por Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), enfocado también en la reinserción laboral de exreclusos.

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