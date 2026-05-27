"Libertad Segura": plan piloto del gobierno para reducir reincidencia carcelaria

Coordinación interinstitucional

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, señaló en diálogo con el programa En Perspectiva que la OPP tendrá un rol de coordinación y evaluación en esta etapa inicial.

“La idea no es que la OPP se eternice en este rol, sino construir un piloto que permita una primera etapa de implementación, seguimiento y evaluación”, indicó Arim. Según explicó, el diseño surgió a partir de una solicitud del Ministerio del Interior para coordinar políticas que hasta ahora funcionaban de forma fragmentada en torno al egreso carcelario.

El jerarca sostuvo además que el objetivo es integrar herramientas vinculadas a salud, identidad y empleo en un mismo programa para mejorar las oportunidades de reinserción de las personas liberadas. “Libertad Segura” se suma a otras iniciativas ya existentes, como el programa “Liberados” impulsado por Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), enfocado también en la reinserción laboral de exreclusos.