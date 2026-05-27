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Histórico: MC Torque igualó en Brasil y clasificó a octavos de la Sudamericana

El equipo de Marcelo Méndez igualó ante Gremio en Porto Alegre y terminó como líder en su grupo, accediendo de manera directa a los octavos de final.

MC Torque igualó en Brasil y clasificó a octavos de la Sudamericana

MC Torque igualó en Brasil y clasificó a octavos de la Sudamericana

 Foto: Enzo Santos / FocoUy
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Una noche soñada para MC Torque que logró un empate histórico ante Gremio en Porto Alegre y de esta manera sacó pasaje de manera directa para los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los brasileros jugarán el repechaje ante un equipo proveniente de la Libertadores.

El equipo dirigido por Marcelo Méndez plantó cara en el Arena do Gremio y por momentos fue superior a los locales. Los citadinos se fueron al descanso arriba en el marcador gracias a un tanto de Salomón Rodríguez, que conectó un centro desde el sector izquierdo. Pero la ventaja duró poco y apenas comenzando el segundo tiempo, Gabriel Mec sacó un zurdazo desde la puerta del área y puso el encuentro en igualdad.

Este empate se iba a volver a romper a falta de siete minutos para el pitazo final. Tiro libre a pocos metros del área y Franco Pizzichillo con un guante en su pie derecho, volvió a poner al equipo uruguayo por delante en el marcador y a minutos de hacer historia.

Pero al partido le quedaban un capítulo más, y fue el árbitro Jesús Valenzuela. Primero sancionó un penal inexistente para Gremio que Carlos Vinícius cambió por gol dejando el partido nuevamente igualado, y luego omitió un claro penal por mano a favor de MC Torque cuando se jugaban minutos de adición.

Con este empate a dos, MC Torque accedió por primera vez en su historia a octavos de final, y aguardará por su rival en esta instacia, que saldrá del repechaje entre los terceros de Libertadores y los segundos de la fase de grupos de la Sudamericana.

Gremio

Weverton, Cristian Pavón (26’ Marcos Rocha), Luis Eduardo (26’ Wagner Leonardo), Viery, Pedro Gabriel, Tiago (46’ Arthur Melo), Leo Pérez, Martin Braithwaite, Tetê (68′ José Enamorado), Francis Amuzu (46’ Gabriel Mec) y Carlos Vinícius.

DT: Luis Castro.

MC Torque

Franco Torgnascioli, Eduardo Agüero, Kevin Silva, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera, Bautista Kociubinski (84′ José Tarán), Gonzalo Montes, Franco Pizzichillo, Esteban Obregón (90’+4 Ezequiel Busquets) y Salomón Rodríguez.

DT: Marcelo Méndez.

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