Histórico: MC Torque igualó en Brasil y clasificó a octavos de la Sudamericana

Pero al partido le quedaban un capítulo más, y fue el árbitro Jesús Valenzuela. Primero sancionó un penal inexistente para Gremio que Carlos Vinícius cambió por gol dejando el partido nuevamente igualado, y luego omitió un claro penal por mano a favor de MC Torque cuando se jugaban minutos de adición.

Con este empate a dos, MC Torque accedió por primera vez en su historia a octavos de final, y aguardará por su rival en esta instacia, que saldrá del repechaje entre los terceros de Libertadores y los segundos de la fase de grupos de la Sudamericana.

Gremio

Weverton, Cristian Pavón (26’ Marcos Rocha), Luis Eduardo (26’ Wagner Leonardo), Viery, Pedro Gabriel, Tiago (46’ Arthur Melo), Leo Pérez, Martin Braithwaite, Tetê (68′ José Enamorado), Francis Amuzu (46’ Gabriel Mec) y Carlos Vinícius.

DT: Luis Castro.

MC Torque

Franco Torgnascioli, Eduardo Agüero, Kevin Silva, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera, Bautista Kociubinski (84′ José Tarán), Gonzalo Montes, Franco Pizzichillo, Esteban Obregón (90’+4 Ezequiel Busquets) y Salomón Rodríguez.

DT: Marcelo Méndez.