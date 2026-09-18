Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad liceo 26 | Liceo Liber Falco | Estudiantes

Estudiantes y profesores

Liceo 26: Reclaman por peleas a la salida, pared con riesgo de derrumbe, y profesor machista y racista

El gremio de estudiantes del Liceo 26 Liber Falco se encuentra ocupando desde el martes y reclama respuestas

Liceo 26 Liber Falco ocupado

Liceo 26 Liber Falco ocupado

 Redes GE26
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La agresión misógina en Medicina, junto a la fuerte movilización social que se desplegó, animó a las y los estudiantes a reclamar por las situaciones que viven en el liceo. Entre ellas destacaron “que ocurren muchas peleas a la salida del liceo”, que hay “un profesor al que desde 2024 se han presentado quejas por comentarios como ‘el aborto se aprobó para que las negritas no tengan hijos’, y ‘si hubieron desaparecidos en dictadura, algo habrán hecho’”, explicó Claudio (otro estudiante del liceo).

A estas situaciones se les agrega que “hay una pared de la biblioteca que tiene peligro de derrumbe y que sobre todas estas problemáticas nadie hace nada”, agregó Claudio.

Samurio recalcó que “no ocupamos porque no queramos estudiar, sino porque queremos hacerlo en condiciones dignas” sin peleas, docentes con comentarios machistas y racistas. La respuesta de los estudiantes ha sido dispar “en algunos casos se burlaron de la medida del paro o de la ocupación, diciendo que era tiempo libre, pero en otros han participado y se han integrado”, manifestó. “Hemos realizado actividades con docentes durante la ocupación”, subrayó.

Según transmitieron en las redes sociales del GE26, una asamblea el jueves a la noche resolvió extender la ocupación hasta el viernes.

Núcleo sindical del liceo

El jueves a la tarde el núcleo sindical del liceo, afiliado a la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, emitió un comunicado en el que “aplaude la ocupación estudiantil para que se escuchen sus necesidades y reclamos” y repudian “la actitud prepotente de la inspectora que se hizo presente”.

Los profesores destacaron “el compromiso y la organización de les gurises” quienes ocuparon el centro “cuidando el local liceal, organizando talleres, abriendo las puertas para reflexionar” con docentes y estudiantes de otros núcleos sindicales “y buscando una mejor educación para todes, donde ojalá nunca nadie sienta miedo por ir a estudiar”, puntualizaron. “En este tiempo donde lo que manda es el individualismo y la poca empatía les estudiantes apuestan a lo colectivo”, valoraron.

Entre los reclamos históricos de los profesores del liceo está que “falta una portería en el liceo, cuya solicitud ha sido negada en varias oportunidades por la Dirección General de Educación Secundaria”, criticaron. “Convivimos a diario con situaciones de violencia adentro y afuera del local liceal, asumiendo el equipo de trabajadores la responsabilidad de cuidar a les estudiantes y a nuestra comunidad”, cuestionaron.

“Es importante mencionar que un docente que ha sido denunciado por sus comentarios machistas y proselitistas en clase permanece en la institución, revictimizando a les estudiantes que tienen que convivir en sus clases a diario”, apuntaron. Por otro lado “la infraestructura presenta problemas que han derivado en zonas de exclusión, inhabilitando el espacio correspondiente a la biblioteca” y “hace falta fortalecer la accesibilidad”, afirmaron. Por último “nos sigue preocupando la situación de las auxiliares de servicio tercerizadas, ya que, con el paso de los años, sus condiciones son cada vez más vulnerables y precarias”, finalizaron.

Autoridades

El director general de Secundaria, Manuel Oroño, dijo este viernes a ETP que “los tiempos a veces no son los que todos queremos que sean, y hay cosas que no llegamos y tomamos las responsabilidades del caso”. Destacó que la institución debe seguir pasos, por el debido proceso ante el caso de las sanciones y ante las obras pendientes, que enlentecen las soluciones.

Temas

Te puede interesar